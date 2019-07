Nesojeni avtomobilski objekt? Po štirih letih vse bližje dan D.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrata objekta Gaj na Dolenjskem so bila do zdaj večinoma zaprta. Foto: Gregor Pavšič

Zadnji konec tedna je v Avstriji pred več kot 200 tisoč gledalci potekala dirka formule ena, prek meje na Hrvaškem cveti dirkaška steza Grobnik, v Sloveniji pa takega delujočega objekta še nimamo. Eden ključnih datumov pred panožno zvezo in vpletenimi ministrstvi je 18. avgust.

Spomladi leta 2015 je nacionalna zveza za avtošport AŠ 2005 predstavila svoje ambiciozne načrte za obnovo in razvoj objekta Gaj na Dolenjskem, ki je že leta 2000 nastal v sklopu zapuščenega dela tamkajšnjega vojaškega letališča.

V štirih letih več ukvarjanja s papirji kot gradnjo steze

Predsednik zveze Anton Anderlič je takrat predstavil ustanovitev podjetja Gaj AŠ, ki bi skrbelo za potek načrtovanih del. A kmalu za tem se je začelo zapletati. V zadnjih letih so izpeljali le nekaj avtomobilskih dirk ter delno obnovili objekt, ki je dobil novo asfaltno podlago, nove robnike in varovalne ograje.

Medtem so morali očistiti okolico steze in tudi legalizirati določene objekte, ki so imeli ob predaji ministrstva za obrambo (Mors) uradno še status črne gradnje.

Danes je položaj naslednji: zaradi odločitve pristojne inšpekcijske službe v zadnjem obdobju steza ni bila v uporabi, toda ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo po Anderličevih besedah že ta teden izdalo odločbo in preprečilo vse prepreke delovanja objekta. Tako bi lahko konec meseca izpeljali tudi napovedano mednarodno cestnohitrostno dirko.

Prvo avtomobilsko dirko so tu izpeljali jeseni leta 2000. V zadnjih letih so okrog malenkostno prilagojene steze počistili okolico, položili nov asfalt, robnike in varovalne ograje. Foto: Gregor Pavšič

Anton Anderlič je leta 2015 predstavljal načrtovano širitev zdajšnje dirkaške steze in postavitev potrebne infrastrukture.

Dan D bo 18. avgust – objekt potrebuje dolgoročni dogovor z državo

Toda prave težave se za upravitelje in morebitne investitorje skrivajo drugje. Dogovor o najemu objekta se bo Anderličevi ekipi iztekel 18. avgusta letos.

Pet let je minilo hitro in pravih odločitev na ravni države še ni. Lastnik objekta je Mors, neposredno je v projekt vključeno tudi ministrstvo za infrastrukturo (prometna varnost in izobraževanje), prav tako tudi ministrstvo za šolstvo in šport (tekmovalni del zveze AŠ 2005).

V času vlade Mira Cerarja so sicer ustanovili medresorsko delovno skupino, ki naj bi poskrbela za ustrezno dolgoročno rešitev in s tem nadgradnjo objekta. Konkretnih rezultatov ni bilo. Tudi zdaj nihče na vpletenih ministrstvih ni proti, a tudi odločnih ukrepov "za" ni.

"Vprašanje prihodnosti objekta Gaj je povsem v domeni ministrstva za obrambo," je bilo vse, kar nam je na temo usklajevanja z AŠ2005 in prihodnostjo avtomobilskega objekta v Gaju lani uspelo dobiti od infrastrukturnega ministrstva, pristojnega za promet.



"Ministrstvo za obrambo izvaja vse aktivnosti skladno s podpisanim dogovorom iz leta 2006 med takratnimi ministrstvi za promet, gospodarstvo, okolje in obrambo o ureditvi vsebin na območju letališča Cerklje ob Krki. Na podlagi tega dogovora je bil sprejet državni prostorski načrt, ki je za območje Gaj določil dvonamensko vsebino. Za urejanje poligona varne vožnje je odgovorno ministrstvo za infrastrukturo," na drugi strani odgovarjajo z obrambnega ministrstva.

Bodo za objekt od Morsa dobili vsaj stavbno pravico?

"Marsikaj bi lahko rešila že odločitev Morsa, da nam podeli stavbno pravico," pravi Anderlič.

Takrat bi se postavili vsaj osnovni temelji, da bi lahko začeli na objektu graditi in ga izpopolnjevati. Dela bo veliko že za osnovno dejavnost ob zdajšnji zasnovi dirkaške steze. Želeli so razširiti stezo ter predvsem postaviti ustrezne površine za poligone varne vožnje avtomobilistov, motoristov in tudi voznikov tovornjakov.

V Sloveniji sicer poznamo Center varne vožnje AMZS na Vranskem, ki pa načeloma ni namenjen doseganju višjih hitrosti, in manjši objekt Raceland v Krškem. Pomen ustreznega objekta je ob zadnjih obiskih v Sloveniji poudaril tudi predsednik FIA Jean Todt, ki so ga lani sprejeli v problematiko neposredno vpleteni ministri. Izjema je bila le infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Konkurenčni objekti v okolici dokazujejo velik gospodarski potencial

Nasičenost širšega okolja Slovenije s podobnimi objekti sicer ni majhna. Blizu v Italiji je dirkaška steza Adria, Avstrijci imajo Red Bull Ring, Madžari Hungaroring, Slovaki Slovakiaring, Čehi stezo v Brnu, Hrvati pa vse uspešnejši Grobnik. Kot smo že poročali, je nad Reko letos prvič gostoval tudi Porsche ter tam pripravil šolo in vozniško izkušnjo za svoje zdajšnje in potencialne nove lastnike.

Tovrstno dirkališče je sicer tudi po besedah Jeana Todta namenjeno tako šovu, kot tudi razvojnim dejavnostim na področju cestno-prometne varnosti. Tu lahko vozniki in motoristi peljejo hitreje in se v nadzorovanih okoliščinah spoznajo z obnašanjem svojih vozil. Ustrezno znanje pa izboljšuje prometno varnost.