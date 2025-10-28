V živo: vodilni Napoli do tesne zmage, Milan gostuje v Bergamu

Za uvod v deveti krog italijanskega nogometnega prvenstva je vodilni Napoli, ki je v prejšnjem krogu na derbiju s 3:1 porazili Inter, ob tem pa doživel hud udarec, saj je za daljši čas ostal brez Kevina de Bruyneja, z golom Franka Anguissaja zmagal pri Lecceju. Atalanta in Milan sta se zatem razšla z remijem 1:1. Romo v sredo sredo čaka srečanje s Parmo Tjaša Begića. Zahtevna naloga je pred Udinesejem Sandija Lovrića, ki se bo mudil pri Juventusu.

Belgijski zvezdnik Napolija Kevin de Bruyne se je poškodoval za vikend ob zmagi na derbiju proti Interju. Zatem ko je uspešno izvedel 11-metrovko, se je prijel za stegensko mišico in predčasno končal srečanje. Čaka ga večmesečno okrevanje, z zelenic bi bil lahko odsoten vsaj tri mesece, glede na njegove pretekle težave s poškodbo na isti nogi pa lahko tudi precej dlje, poročajo italijanski mediji.

Neapeljčani so v torek gostovali pri matičnem klubu svojega trenerja Antonia Conteja Lecceju in tam prišli do prigarane zmage. Domači so imeli v 55. minuti lepo priložnost za vodstvo, a 17-letni Francesco Camarda ni izkoristil 11-metrovke. V 69. minuti pa je po prostem strelu z roba kazenskega prostora žogo z glavo v gol pospravil Frank Anguissa. To je bil edini zadetek na tekmi in sedm zmaga Neapeljčanov.

Atalanta in Milan sta remizirala. Foto: Guliverimage

Atalanta, pri kateri je slovenski nogometaš Relja Obrić ostal na klopi, in Milan sta se zatem razšla z delitvijo točk (1:1), klub iz Bergama za vodilnim Napolijem zdaj zaostaja osem točk, Milan pa tri. Milan je v vodstvo povedel že v četrti minuti povedel Samuele Ricci, v 35. minuti pa je izenačil Ademola Lookman.

V sredo se bo Inter, ki ga je prizadel huda tragedija - drugi vratar Josep Martinez je bil vpleten v nesrečo s smrtnim izidom -, pomeril s Fiorentino.

