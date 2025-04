Skoraj nova vozila po izjemnih cenah – ne spreglejte popustov!

Če iščete skoraj nov avto po občutno nižji ceni, ste na pravem mestu. V aktualni ponudbi največjega trgovca vozil Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA v Sloveniji, vam predstavljamo posebni izbor 330 malo, do dve leti, rabljenih vozil, z manj kot 30 tisoč prevoženimi kilometri. Gre za izjemno skrbno ohranjena vozila – sodobna oprema, varnost in zanesljivost – po precej dostopnejši ceni.

Foto: Porsche Inter Auto

Nakup skoraj novega avtomobila z zagotovljeno super ceno

Prav nobena skrivnost ni, da je lahko nakup rabljenega avtomobila zahtevna naloga. Razlike v stanju vozil, nejasna zgodovina, skriti stroški in negotovost glede prevoženih kilometrov so razlogi, zakaj mnogi kupci oklevajo pri odločitvi za rabljen avtomobil. A ko govorimo o malo rabljenih vozilih – starih največ dve leti in z manj kot 30 tisoč prevoženimi kilometri – se možnosti za varen in premišljen nakup bistveno izboljšajo. Pri Porsche Inter Auto trenutno razpolagajo z največjo ponudbo malo rabljenih vozil, ki so na slovenskem trgu najbolj iskana. Izbirate lahko med več kot 330 vozili!

Zakaj je nakup malo rabljenega vedno dobra izbira?

Kot poudarja vodja prodaje rabljenih vozil, Rok Florjanc, je nakup malo rabljenega ali službenega vozila v primerjavi z novim res izjemna priložnost, saj gre običajno za vozila z znano zgodovino, rednim servisiranjem in nizko kilometrino. Vozila so bila uporabljana le krajši čas in skrbno vzdrževana, zato predstavljajo odlično razmerje med ceno in kakovostjo – skoraj novo vozilo po bistveno nižji ceni.

Ali so na voljo še kakšne dodatne ugodnosti ob nakupu malo rabljenih vozil?

Pri aktualni ponudbi imate možnost izkoristiti dodatne prihranke do dva tisoč evrov na izbrane modele. Ta akcija že vključuje dodatne ugodnosti, kot so akcijsko financiranje s popustom do 1.500 evrov in dodatni popust do 500 evrov ob menjavi vozila. Gre za enkratno priložnost.

VW Passat. Rabljeno vozilo skoraj kot novo. Foto: Porsche Inter Auto

Primer skoraj novega malo rabljenega vozila:

1. CUPRA Formentor 1.5 TSI DSG: letnik 2023, kilometrina: 26.728 km.

Cena že od 25.990 evrov v akciji (z vklj. bonom za financiranje in bonom staro za novo)

Cena primerljivega novega vozila CUPRA Formentor (okvirna): 35.000 evrov.

Foto: Porsche Inter Auto

2. Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI DSG : letnik 2023, kilometrina: 17.607 km.

Cena že od 17.980 evrov v akciji (z vklj. bonom za financiranje in bonom staro za novo)

Cena primerljivega novega vozila VW Taigo (okvirna): 25.000 evrov.

Foto: Porsche Inter Auto

PONUDBA RABLJENIH VOZIL

Rabljen VW Taigo

Volkswagen Taigo je eleganten mestni SUV kupe, ki združuje dinamičen dizajn in praktičnost. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.0 TSI ter 1.5 TSI. Odlikujejo ga sodobna oprema, digitalni kokpit in privzdignjena vožnja.

Rabljen VW T-Cross

Volkswagen T-Cross je kompakten mestni SUV, ki združuje funkcionalnost in sodoben dizajn. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.0 TSI ter 1.5 TSI. Ponuja prostorno notranjost, napreden infotainment in visoko raven varnosti.​

Rabljen Audi A3

Audi A3 je kompaktni avto, ki združuje športnost, eleganco in napredno tehnologijo. Na voljo je z bencinskimi in dizelskimi motorji. Predstavlja izredno bogato opremo in sodobnost.

Rabljen Audi Q3

Audi Q3 je srednje kompaktni SUV, ki združuje elegantno obliko in visoko funkcionalnost. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.5 TFSI, pa tudi z dizelskim 2.0 TDI. Opremljen je z napredno tehnologijo, digitalnim kokpitom in prostorno notranjostjo.

Rabljen Škoda Kamiq

Škoda Kamiq je kompakten mestni SUV, ki ponuja odlično kombinacijo funkcionalnosti in sodobnega dizajna. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.0 TSI ter 1.5 TSI. Opremljen je z napredno tehnologijo, ima prostorno notranjost in omogoča visok položaj sedenja.

Škoda Kodiaq

Škoda Kodiaq je prostoren in vsestranski SUV, ki eleganten dizajn združuje z izjemno uporabnostjo. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.5 TSI in 2.0 TSI ter dizelskim 2.0 TDI. Ponuja sodobno opremo, prostorno kabino in možnost sedemsedežne konfiguracije.

CUPRA Leon

CUPRA Leon je športni avto, ki združuje agresiven dizajn in visoko zmogljivost. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.5 TSI, 2.0 TSI in drugimi. Prepriča z dinamičnimi voznimi lastnostmi in športnim karakterjem.

CUPRA Formentor

Cupra Formentor je športni SUV, ki ponuja odlične zmogljivosti in privlačen dizajn. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.5 TSI in 2.0 TSI. Ponaša se z napredno opremo, dinamičnimi voznimi lastnostmi in prestižnim videzom.

SEAT Leon

SEAT Leon je športni model, ki združuje eleganten dizajn in vrhunske vozne lastnosti. Na voljo je z naprednimi bencinskimi motorji 1.0 TSI, 1.5 TSI ter zmogljivim dizelskim 2.0 TDI. Opremljen je z najnovejšo tehnologijo, sodobno notranjostjo in natančno vozno dinamiko, ki navduši tako na mestnih ulicah kot tudi na dolgih avtocestnih poteh. SEAT Leon je pravi sopotnik za vsakogar, ki išče zmogljivost, stil in udobje v enem.

SEAT Arona

Arona je kompakten mestni SUV, ki združuje športni videz in praktičnost. Na voljo je z bencinskimi motorji 1.0 TSI in zmogljivejšimi 1.5 TSI. Odlikujejo jo prepričljiv dizajn, oprema, kompaktne dimenzije in visoka raven varnosti za mestno vožnjo.

Intervju z Rokom Florjancem, vodjo prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto

Foto: Porsche Inter Auto

1. Kaj mora pameten kupec preveriti, preden se odloči za nakup rabljenega vozila?

Ko kupujete rabljeno vozilo, ne kupujete le avtomobila – kupujete tudi njegovo zgodovino. Zato je ključno, da preverite, kje in kako je bilo vozilo servisirano, ter v kakšnem stanju so mehanski sklopi. V Porsche Inter Auto imamo uvedeno 250-točkovno preverjanje, ki vključuje vse tehnične in varnostne komponente. Tako se zagotovo izognete presenečenjem, ki bi vas sicer lahko drago stala.

2. Katera vozila so trenutno najbolj iskana? Kakšna je ponudba malo rabljenih vozil?

V zadnjem času je veliko zanimanja za mlajša rabljena vozila – predvsem tista, stara do dve leti. Kupci želijo čim bolj sveže avtomobile z moderno opremo, nizko porabo in hkrati ugodnejši nakup v primerjavi z novim. Najbolj iskana vozila v tem segmentu so pri znamki Volkswagen: model Volkswagen Taigo in Volkswagen T-Cross, pri Audiju model Audi A3 in Audi Q5, pri znamki Škoda model Škoda Octavia in Škoda Kodiaq, pri znamki CUPRA model CUPRA Formentor in CUPRA Leon.

3. Je bolje izbrati vozilo z višjo kilometrino in urejeno servisno zgodovino ali manj prevoženimi kilometri brez dokazil?

Vedno priporočam vozilo z znano, urejeno servisno zgodovino, čeprav ima nekoliko več kilometrov. Prevoženih 250 tisoč kilometrov z rednimi servisi in brez skritih poškodb je precej bolj zanesljiv nakup kot vozilo z le 150 tisoč kilometri, a brez jasne zgodovine – v takšnem primeru nikoli ne veste, ali je bilo morda kilometrov v resnici 350 tisoč. V naši ponudbi rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto so vsa vozila skrbno pregledana in dokumentirana.

4. Kakšne so ključne prednosti nakupa rabljenega vozila pri pooblaščenem trgovcu v primerjavi z nakupom od fizične osebe?

Največja razlika je v jamstvu in varnosti. Veliki trgovci rabljenih vozil, kot smo mi pri Porsche Inter Auto, zagotavljamo jamstvo, preverjeno zgodovino, celovito ustrezno dokumentacijo in strokovno pripravo vozila. Pri Porsche Inter Auto zares kupujete z mirno vestjo.

5. Zakaj naj se kupec odloči za sklenitev podaljšanega jamstva za rabljena vozila?

To je odlična rešitev za vse, ki želijo dodatno varnost in zanesljivost v vožnji. S Porsche Jamstvom Evropa PLUS ob nakupu rabljenega vozila pridobite zaščito do 24 mesecev, ki vam nudi najvišjo zaščito po celotni Evropi. To jamstvo pokriva najpomembnejše dele vozila, tako da se lahko osredotočite na uživanje v vožnji, brez skrbi zaradi nepričakovanih stroškov popravila. Pogoj je, da se vozilo servisira pri pooblaščenem serviserju, kar dodatno zagotavlja, da bo tudi po nakupu vozilo deležno ustrezne nege.

Foto: Porsche Inter Auto

6. Kako poteka postopek, če želi kupec dati staro vozilo v račun?

Postopek je enostaven. Vozilo strokovno ocenimo, opravimo cenitev in nato ponudimo znesek, ki ga kupec lahko uporabi kot polog pri nakupu novega (ali rabljenega) vozila. Če je vrednost vozila višja, razliko vrnemo, če je nižja, ponudimo ugodno financiranje za preostanek zneska. Cenitev in svetovanje sta pri Porsche Inter Auto seveda brezplačna. V sklopu tega imamo na voljo tudi odkup vozil.

7. Kako hitro lahko kupec pri vas pride do financiranja in katere dokumente potrebuje?

Zelo hitro – v večini primerov že v enem delovnem dnevu. Fizične osebe potrebujejo za financiranje vozil tri zadnje plačilne liste, osebni dokument in vozniško dovoljenje. Dokumentacijo in obrazce dobijo pri nas, mi pa poskrbimo za vse drugo. Poleg tega imamo tudi posebne ugodnosti za tiste, ki se odločijo za financiranje in zavarovanje.

