Izkupiček največjega avtotrgovca: manj prodanih le še leta 1992

Letošnje leto je bilo za avtomobiliste še posebej naporno. Prodaja avtov je v Sloveniji v primerjavi z letom prej padla za okoli 15 odstotkov, z okoli 44 tisoč prodanimi avtomobili pa bo šlo za drugo najslabše prodajno leto v zgodovini Slovenije. Na to so vplivali številni zapleti, predvsem z dobavo in proizvodnjo. Ker je bilo povpraševanje večje od količin, so se dvigovale cene avtov, kot je na zaključni poslovni konferenci povedal Danilo Ferjančič, generalni direktor Porsche Slovenija, pa so leto posledično končali z rekordnimi zaslužki.

"Za našo skupino krize niso več nevsakdanje. Pri nas se je vse začelo že z afero dieselgate, nadaljevalo s korono, potem so prišle motnje v dobavnih verigah. Konec leta 2021 je na vrata trkala inflacija, vojna v Ukrajini pa je še pospešila to inflacijo. Zdaj smo pri super visoki inflaciji. Glede na mnenja strokovnjakov smo se zdaj ustalili na višku. Rastejo tudi obrestne mere. Vse se draži, denar se draži. To ni položaj, v katerem bi bili potrošniki dobro razpoloženi. Kupna moč se ta hip znižuje in potrošniki čakajo, kaj se bo zgodilo. V prvem polletju prihodnjega leta še pričakujemo ohlajevanje trga. Pozitivne pa so napovedi, da se razpoložljivost surovin izboljšuje in da se dobavne verige spet urejajo.

In kljub tem okoliščinam bo naše poslovno leto izredno dobro. Lahko rečem, da bo celo odlično. Ne vem, ali naj nas bo zaradi tega sram, toda ekonomska teorija pravi, da tam, kjer je veliko povpraševanje in ni ponudbe, cene rastejo, popusti padajo. Zaslužek posledično raste. Tega nismo načrtovali. Tovarne so nam avte dražile, to smo morali storiti tudi mi. Rezultat tega je, da smo prodali manj avtov, a na avto zaslužili več. A tako ni bilo samo pri nas, tudi pri konkurenci so imeli podobne težave, ki so jih reševali na enak način," je optimistično sklenil Ferjančič.

Avtomobilski trg najnižji po letu 1992

Glede na trenutne številke so slovenski avtotrgovci do konca novembra prodali 43.814 avtomobilov. Do konca leta se bo ta številka dvignila malenkost nad 44 tisoč avtov, kar pomeni, da bo leto 2022 prodajno eno najslabših let od osamosvojitve države. Manj avtomobilov so prodali le še leta 1992.

Za prihodnje leto imajo pri Porsche Slovenija sklenjenih že devet tisoč pogodb za nakup avtomobilov. Upajo, da se bodo proizvodne ovire umaknile in bo dobava vozil potekala nemoteno. Foto: Gašper Pirman

Nekateri na avto čakajo že dve leti

Glede na prodajne podatke do konca novembra je na prvem mestu med avtomobilskimi znamkami v Sloveniji Volkswagen. Na drugem mestu je Škoda in na tretjem Renault. Naslednja tri mesta so si med seboj razdelile azijske znamke. Četrti najuspešnejši je Hyundai, sledita Toyota in Kia.

"Letošnje leto smo začeli izjemno. Imeli smo zgodovinsko najvišje stane naročil. Če bi proizvodnja stekla, bi bilo to fantastično leto. Žal se to ni zgodilo. Proizvodnja ni stekla v običajni meri. Še več, zgodila se je žalostna stvar, vojna v Ukrajini. To je povzročilo nove težave, ki jih rešujemo že vse leto. Zdaj je videti, da težav še ne bo konec. Stanje se bo zagotovo popravilo, toda zdaj še nismo tam. Leto je bilo stresno. V poprečju imamo zamude pri dobavi med 500 in tisoč avtomobilov. Nekateri močno zamujajo in stranke nas kličejo dnevno, tedensko in mesečno. Težko leto je za nami, polno izzivov," je povedal Marko Škriba, direktor Volkswagen osebna in gospodarska vozila.

Audi z nekaj sreče rekordno

"Pri Audiju bomo leto končali izjemno. Že lani smo napovedali rekordno leto in če bomo imeli do konca leta še malo sreče, bomo Peter Podlipny, direktor Škoda Slovenija je zadovoljen z letošnjim letom, znamka pa ostaja na drugem mestu med najbolje prodajanimi avtomobilskimi proizvajalci pri nas. Foto: Jure Gregorčič svoj tržni delež še povečali na tri odstotke. Torej, letos bomo dobavili približno 1.400 avtov, to pomeni, da glede na močan padec skupnega trga našega položaja nismo le obdržali, temveč smo ga konkretno izboljšali. Tretje leto zapored smo vodilna premijska znamka na trgu. Za 20 odstotkov smo povečali prodajo fizičnim osebam, pri elektromobilnosti prav tako hitro napredujemo. Že skoraj desetino našega prodajnega volumna zavzemajo električni modeli," je leto komentiral Franci Bolta, direktor Audija v Sloveniji.

Ob koncu letošnjega leta bodo glede na trenutne informacije registrirali 16 tisoč novih osebnih in lahkih gospodarskih vozil avtomobilskih znamk pod okriljem Porsche Slovenija. Pri osebnih vozilih to pomeni 33-odstotni tržni delež. Trg električnih vozil bo do konca leta zrasel na 2.200 vozil, lani so jih prodali 500 manj. Tudi tukaj bo tržni delež podoben, okoli 30-odstoten.

Škoda ostaja prodajno takoj za VW

"Pred tiskovno konferenco me je marsikdo vprašal, kako sem, kakšno leto je za mano. Bilo je zanimivo leto, a tudi dobro. Marsikomu se zdi čudno, kako, saj trg pada, prodajne številke padajo, težave so z dobavo ... Ja, toda bilo je super leto. Po 31 letih v avtoposlu si misliš, da si doživel že vse. A letos je bilo vse drugače. Priznam, septembra 2021 me je bilo zelo strah in takrat še nismo vedeli, da se bo zgodila vojna v Ukrajini. Kljub težavam v proizvodnji je šlo za dobro leto, saj smo uresničili načrte in smo se lahko osredotočili tudi na naša električna vozila. Prodali smo 4.700 vozil, kar je, gledano bruto, 20 odstotkov manj, a povečalo se je število fizičnih strank. Zmanjšati smo morali proračun za marketing, a po drugi strani smo lahko vlagali v znamko. Vlagali smo lahko v stranke, zaupanje in kakovost. In to je naložba za prihodnost, na račun tega pa nam kupci tudi zaupajo in nam bodo tudi v prihodnje," je svoje leto opisal Peter Podlipny, direktor Škode Slovenije.

Po drugi strani je Cupra, najmlajša stranka znotraj Volkswagna, hitro pridobivala veljavo. V štirih letih od ustanovitve ločene znamke postaja močan prodajni člen znotraj skupine Volkswagen. "V prvih enajstih mesecih smo v dveh ključnih segmentih prodali 30 odstotkov več avtov kot v enakem obdobju lani. Poleg tega smo veseli, da smo pri znamki Cupra podvojili tržni delež s pol odstotka na en odstotek. Druga točka, ki je prav tako zelo pomembna, je ta, da nam je uspelo močno dvigniti prepoznavnost znamke pri nas. V prihodnjem letu moramo na trgu nastopati dvotirno, imamo namreč znamki Seat in Cupra, ki nagovarjata povsem druge ciljne skupine. Pri znamki Seat želimo ohraniti prodajo iz letošnjega leta in bomo akcijsko usmerjeni. Pri Cupri pripravljamo teren za sedem novih modelov, ki bodo na ceste zapeljali v letih 2024 in 2025," je zaključil Edvard Strajnar.