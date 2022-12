Eden glavnih trgovcev: V Slovenijo kmalu zanimive novosti #foto

Vsako peto prodano osebno in lahko gospodarsko vozilo je letos v Sloveniji prišlo iz salonov švicarskega trgovca Emil Frey, ki je s svojo skupino že več let prisoten na slovenskem trgu. Med osebnimi avtomobili prednjačijo Peugeot, Citroën in Opel. Skupina s svojimi znamkami za leto 2023 napoveduje več zanimivih avtomobilskih novosti.

Vse znamke v skupini Emil Frey so na slovenskem trgu letos do vključno novembra prodale 10.348 vozil, kar predstavlja dobrih 20 odstotkov vseh v Sloveniji prodanih osebnih in lahkih gospodarskih vozil. Čeprav se je slovenski trg osebnih in lahkih gospodarskih vozil v primerjavi z lanskim letom zmanjšal za 16,5 odstotka, je skupina svoj tržni delež povečala za 1,5 odstotne točke.

Joško Tomšič, generalni direktor Skupine Emil Frey za Slovenijo. Foto: Emil Frey Group

Pri osebnih avtomobilih je na bruto avtomobilskem trgu, kot kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije, tri znamke skupine Frey spadajo v prvo deseterico. To so Peugeot, Citroën in Opel. Prav francosko-nemška znamka je letos med redkimi, ki jim je uspelo prodajo (oziroma število registracij) celo povečati. Ta bo za Opel letos za tretjino boljša kot lani. V prvi dvajseterici na drugi strani ni znamk, kot sta Mitsubishi in Honda.

"Danes se spopadamo z izzivi, ki so predvsem posledica zmanjšanih proizvedenih količin v preteklih letnih, visokih stroškov energije, logistike, višanja cen goriv, pomanjkanja voznikov in podobno. Kot skupina se tega močno zavedamo in izzive učinkovito rešujemo s prilagajanjem in iskanjem priložnosti tako na trgu kot tudi v sinergijah znotraj skupine. To dokazujejo tudi naši letošnji rezultati, ki so od nas velikokrat zahtevali drznost in nas postavljali pred različne preizkušnje," je ob koncu leta povedal Joško Tomšič, generalni direktor Skupine Emil Frey za Slovenijo.

Na slovenske ceste več zanimivih novosti

Med najbolj zanimivimi novostmi za leto 2023 bo Citroënov mestni malček AMI, prav tako tudi citroën C4 X, Peugeot pričakuje novi model 408, prenovljenega 208 in električnega e-308.

Na ceste prihajajo tudi novi fiat 600 (kompaktni SUV, tako z bencinskim kot električnim motorjem), Mercedes bo prihodnjo pomlad pokazal novo generacijo razreda E, Honda bo imela poleg modela C-RV tudi model Z-RV (trenutno na voljo na Japonskem) in dodatno še električni športni terenec, enako tudi Jeep z novim avengerjem.

Po modelu C5 X bo Citroen pripeljal še C4 X. Foto: Citroën

Honda bo predstavila novi športni terenec Z-RV. Foto: Honda

Jeepov prvi električni športni terenec avenger. Foto: Jeep

Razred E je eden najpomembnejših avtomobilov za Mercedes, prihodnjo pomlad prihaja nova generacija. Na fotografiji še obstoječi model. Foto: Mercedes-Benz

Citroenov malček AMI prihaja tudi v Slovenijo. Foto: Citroën