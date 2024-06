NK Olimpija in CUPRA Porsche Verovškova nadaljujeta vrhunsko sodelovanje! #Foto

Znamka CUPRA je znana kot izjemno športna in zmogljiva. V zadnjih letih je pridobila velik ugled. S svojo drzno obliko, vrhunsko tehnologijo in poudarkom na športnosti CUPRA cilja na kupce, ki cenijo največje zmogljivosti. Uspešno sodelovanje z Nogometnim klubom Olimpija se tako zdi naravno, saj si oba delita strast do uspeha in nenehno stremita k odličnosti.

CUPRA Porsche Verovškova in NK Olimpija – sinergija športa in avtomobilizma

Porsche Verovškova je z znamko CUPRA glavni mobilni sponzor vrhunskega nogometnega kluba NK Olimpija. Zmaji se navdušeno podajajo na ceste v najnovejših športnih modelih vozil znamke CUPRA in uživajo v moči in prestižu te vrhunske avtomobilske znamke.

Katera vozila CUPRA vozijo igralci NK Olimpija? CUPRA Leon – drzen dizajn za vsakodnevne poti

CUPRA Formentor – izjemna čustva za najvišjo zmogljivost

Prihaja velika in izjemna novost znamke CUPRA!

CUPRA Tavascan – vrhunski električni kupe nove zmogljive dobe prihodnosti!

Izjemna sinergija za prihodnost – znamka CUPRA podpira lokalne športe!

Sodelovanje med znamko CUPRA Porsche Verovškova in Nogometnim klubom Olimpija ni le običajno sponzorstvo. Gre za strateško partnerstvo, ki temelji na skupnih vrednotah, kot so inovativnost, strast, odličnost in predanost. Skupaj želijo oblikovati prihodnost, kjer bosta avtomobilizem in šport še tesneje prepletena. Izjemno pomemben je tudi vpliv na širšo lokalno skupnost, ki vključujejo navijače, lokalne skupnosti in vsekakor tudi mlade talente in aktivnosti, nogometne turnirje in druge dogodke, ki krepijo povezavo med športom in avtomobilizmom.

Sodelovanje med znamko CUPRA pri Porsche Verovškova in Nogometnim klubom Olimpija je primer, kako lahko različne panoge sodelujejo za skupno dobro. Z združevanjem moči ustvarjajo boljše pogoje za razvoj mladih talentov, promovirajo zdravo življenje in krepijo vezi v skupnosti. Gre za partnerstvo, ki presega običajne poslovne meje in gradi temelje za svetlo prihodnost.

Intervju z Damjanom Žumrom, vodjo prodaje novih vozil CUPRA pri Porsche Verovškova 1. Kaj je bil glavni motiv za partnerstvo med Cupra Porsche Verovškova in Olimpijo? Glavni motiv za partnerstvo med CUPRA Porsche Verovškova in Nogometnim klubom Olimpija je bila želja po združevanju dveh svetov, ki si delita skupne vrednote – strast do športa, inovativnost in odličnost. CUPRA kot avtomobilska znamka vedno stremi k preseganju meja z napredno tehnologijo in športnim duhom, kar se odlično sklada z dinamičnostjo in energijo, ki jo prinaša nogomet. Poleg tega smo želeli vzpostaviti močno povezavo z lokalno skupnostjo in navijači. Olimpija je eden izmed najprepoznavnejših in zgodovinsko bogatih nogometnih klubov v Sloveniji. V tem partnerstvu smo videli priložnost, da podpiramo lokalne športne talente, promoviramo zdrav življenjski slog in krepimo vezi v skupnosti. 2. Kako se povezujeta nogometni klub Olimpija in mlada španska znamka? Povezava je prav zagotovo v strasti. Gre za strateško partnerstvo, ki temelji na skupnih vrednotah, podpori lokalni športni skupnosti, inovativnosti in strasti do športa. Skupaj ustvarjata edinstvene izkušnje za svoje privržence in gradita temelje za dolgoročno sodelovanje, ki bo koristilo obema blagovnima znamkama in širši skupnosti. 3. Katere modele znamke CUPRA vozijo igralci Nogometnega kluba Olimpija? Igralci Nogometnega kluba Olimpija uživajo v vožnji z dvema izjemnima modeloma znamke CUPRA: CUPRA Leon Sportstourer in CUPRA Formentor. Oba modela sta opremljena z avtomatskim DSG-menjalnikom in 1.5 eTSI bencinskim turbo motorjem, kar zagotavlja zmogljivost, udobje in športno izkušnjo, ki se odlično sklada z njihovo dinamiko in energijo na igrišču. Vožnja s tema dvema modeloma je vedno prijetna in navdušujoča, bodisi na poti na trening bodisi na tekmo. 4. Kakšen občutek vožnje doživijo igralci v Formentorju? CUPRA Formentor je prvi povsem samostojni model znamke CUPRA, ki združuje športni značaj in sodobno oblikovanje ter prinaša vrhunsko vozno doživetje. Formentor je opremljen z najnovejšo tehnologijo in ponuja vrhunsko udobje ter varnostne funkcije, ki omogočajo igralcem, da se sprostijo in uživajo v vožnji. 5. Kaj je največja posebnost modela CUPRA Leon Sportstourer? CUPRA Leon Sportstourer je popolna kombinacija praktičnosti in športnosti. Ta model poleg vrhunske športnosti zagotavlja učinkovito porabo goriva in zmogljivost, idealno za vsakodnevne vožnje in daljše poti. Leon Sportstourer je prostoren in ponuja veliko prostora za prtljago, kar je idealno za potovanja na tekme in treninge. 6. Kakšna je prihodnost znamke CUPRA? Katere novosti se nam obetajo? Znamka CUPRA, znana po svojih športnih in zmogljivih vozilih, načrtuje v prihodnosti številne novosti, ki bodo še naprej postavljale nove standarde v avtomobilski industriji. CUPRA Tavascan bo prvi povsem električni SUV znamke. Ta model obljublja izjemno zmogljivost, napredno tehnologijo in drzen dizajn. Tavascan bo pomemben korak v CUPRA strategiji elektrifikacije, saj bo združeval zmogljivost in trajnost. Cupra UrbanRebel je koncept mestnega električnega avtomobila, ki je bil predstavljen kot futurističen in športen model. Namenjen je urbanim voznikom, ki iščejo kompaktno, a zmogljivo vozilo. UrbanRebel bo združeval športne lastnosti z napredno tehnologijo in trajnostno mobilnostjo. Kmalu bodo v našem salonu CUPRA Porsche Verovškova tudi prenovljeni modeli Cupra Formentor in Cupra Leon. Te posodobitve bodo vključevale izboljšane pogonske sklope, nove tehnološke funkcije in osvežen dizajn. CUPRA Terramar bo pomemben dodatek k znamki CUPRA, ki bo zadovoljeval potrebe voznikov, ki iščejo športnost, zmogljivost in prostornost v enem vozilu. S svojim naprednim pogonskim sklopom, napredno tehnologijo in drznim dizajnom bo Terramar nadaljeval tradicijo inovacij in vrhunskih vozil, ki navdušujejo in navdihujejo. CUPRA bo še naprej razvijala hibridne in električne različice teh priljubljenih modelov, da bi zadovoljila naraščajoče povpraševanje po trajnostnih vozilih.

Vas zanimajo CUPRA vozila? Z veseljem so vam na voljo.

Kontaktni center: 041 392 204

Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

Andrej Ličen, tel. +386 1 530 36 08

Blaž Strniša, tel. +386 1 530 35 55

Damjan Žumer, tel. +386 1 530 36 07

