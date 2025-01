CUPRA Porsche Verovškova – Trgovec leta

Znamka CUPRA, športna in dinamična , je v Sloveniji postala pravi sinonim za športnost in ekskluzivnost. Avtomobili CUPRA navdušujejo z vrhunsko tehnologijo in izjemnim dizajnom. Pri Porsche Inter Auto imamo dve poslovalnici, ki dosegata izjemne uspehe. Podružnica Porsche Verovškova je že tretjič zapored prejela prestižni naziv Trgovec leta za znamki CUPRA in tudi SEAT.

Trgovec leta z vizijo in strastjo

To ni le priznanje za izjemno kakovost, ampak tudi dokaz strasti, predanosti in nenehnega premagovanja konkurence, ki se izraža tako v športni znamki CUPRA kot v priljubljeni znamki SEAT. V Sloveniji je bilo v preteklem letu vse skupaj prodanih 671 vozil CUPRA in 786 vozil SEAT, električni CUPRA Born pa je bil tretji najbolj prodajan električni model v Sloveniji (prodanih 341 vozil, takoj za znamko Tesla).

Foto: Porsche Inter Auto

Damjan Žumer, vodja prodaje SEAT in CUPRA, je ob prejemu nagrade Trgovec leta izjavil: "Porsche Inter Auto je brez dvoma postavil nove standarde odličnosti s poslovalnico Porsche Verovškova in vozili CUPRA in SEAT. Naša vrhunska uspešnost v prodaji, servisu in tržnem deležu na širšem območju je pravi dokaz strokovnosti. Na trgovski konferenci Porsche Slovenije smo skupaj z ekipo prejeli prestižno nagrado, ki je odraz našega strastnega pristopa. Z velikim spoštovanjem se zahvaljujemo tudi svojim zvestim strankam, katerih zaupanje je ključno za naš uspeh.''

Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z Damjanom Žumrom, vodjem prodaje

Ekipa znamke CUPRA pri Porsche Inter Auto v Ljubljani, ki jo vodi Damjan Žumer, skupaj s prodajnimi specialisti, je prejela zasluženo priznanje za odličnost. Ponosni na prejeti naziv Trgovec leta, so vsi v ekipi doživeli ta trenutek kot vrhunski dosežek, ki potrjuje njihov večletni trud pri razvoju ekipe, rasti prodaje in krepitvi prisotnosti na širšem lokalnem trgu. To priznanje je rezultat njihovega neutrudnega dela in strasti, ki jo vlagajo v znamko CUPRA. V Sloveniji je bilo preteklo leto prodano rekordno število vozil: skupaj je bilo prodanih 671 vozil CUPRA in 786 vozil SEAT, električni CUPRA Born pa je bil celo tretji najbolj prodajani električni model v Sloveniji (prodanih 341 vozil).

Kako ocenjujete izjemno leto za znamko CUPRA in SEAT v Sloveniji?

Vsekakor je bilo preteklo leto izjemno uspešno za obe znamki, tako CUPRA in SEAT, saj smo dosegli neverjetne rezultate tako v prodaji kot tudi v zadovoljstvu kupcev. Najbolj prodajani modeli so bili CUPRA Formentor, ki je s svojo športno dinamiko in elegantnim dizajnom očaral mnoge, ter CUPRA Leon, ki je še naprej spada med najbolj priljubljene modele na trgu. Izjemno ponosni smo na električni model CUPRA Born, ki je bil eden izmed najbolj prodajanih električnih modelov v Sloveniji. Slednja sta bila v preteklem letu tudi močno posodobljena z najnovejšo tehnologijo. Pri znamki SEAT bi izpostavil model SEAT Arona in SEAT Ateca. Obe znamki ponujata vrhunsko kombinacijo zmogljivosti, tehnologije in udobja, kar je ključ do njunega uspeha.

Foto: Porsche Inter Auto

Električni CUPRA Born je bil tretji najbolj prodajan električni avtomobil v Sloveniji

CUPRA Born je resnično navdušil slovenske kupce in postal tretji najbolj prodajan električni model v Sloveniji (prodanih 341 vozil, takoj za znamko Tesla). Ta uspeh je dokaz, da so vozniki pripravljeni na prehod v električno prihodnost, še posebej, ko gre za vozilo, ki združuje izjemno zmogljivost, športno oblikovanje in napredno tehnologijo. CUPRA Born ponuja odlično ravnovesje med dosegom, udobjem in dinamično vožnjo, kar je prepričalo številne kupce, ki iščejo kaj več od svojega električnega vozila. Born navdušuje z neizmernim in popolnim užitkom v vožnji in najnovejšimi električnimi tehnologijami z dosegom do 549 kilometrov (baterija 77 kWh, WLTP). Navdušenje nad tem modelom je za nas dodatna motivacija, da nadaljujemo z razvojem in ponudbo vozil, ki utelešajo drznost in inovativnost.

Kako ta nagrada odraža vaše uspehe in kaj menite, da je bil ključni dejavnik za to priznanje?

Prejem naziva "Trgovec leta" je izjemen dosežek za celotno ekipo, ki je vsak dan predana izboljševanju naših storitev. Verjamem, da so ključni dejavniki za to priznanje naša predanost kakovosti, odlična prodajna izkušnja in neprestano iskanje novih poti za zadovoljstvo naših strank. Hkrati pa so naši prodajni in servisni timi izjemno motivirani in strastni do dela, kar se odraža v njihovih rezultatih. To priznanje je tudi dokaz, da se trud in predanost na dolgi rok vedno izplačata.

Nedavno ste izjemno moderno prenovili salon za edinstveno izkušnjo

Prenova salona je bila zasnovana z jasnim ciljem – strankam ponuditi še bolj edinstveno, sodobno in personalizirano izkušnjo ob stiku z našima znamkama. Novi koncepti salonov odražajo dinamičnost in športni značaj vozil, hkrati pa vključujejo napredne digitalne rešitve, ki omogočajo interaktivnejši pristop pri izbiri vozila. Strankam želimo ponuditi okolje, kjer se bodo počutile udobno in navdihnjeno, saj so v ospredju sodobni dizajnerski elementi, ki poudarjajo identiteto obeh znamk. Z novim pristopom lahko bolje predstavimo celotno paleto vozil, hkrati pa omogočamo osebnejši stik s prodajnimi svetovalci, kar strankam pomaga pri sprejemanju pravih odločitev. Prenova je tako pomemben korak v nadaljnji rasti in razvoju obeh znamk.

Foto: Porsche Inter Auto

Kakšne novosti in načrte imate v letu 2025? Kateri bodo novi modeli?

Leto 2025 bo za obe znamki, tako CUPRA in SEAT zelo dinamično, saj bomo še naprej širili svojo elektrifikacijo in vpeljevali nove tehnologije, ki bodo našim kupcem omogočile še boljšo uporabniško izkušnjo. CUPRA se bo osredotočila na širitev svoje električne palete, veliko upamo na povsem novi CUPRA Terramar, ki je velika novost s popolnoma novim oblikovanjem. Tudi novi električni CUPRA Tavascan privablja veliko kupcev. Pričakujemo pa v naslednjem letu nov kompaktni električni model in prenovo električnega modela Born. Poleg tega bomo še naprej razvijali napredno tehnologijo v povezljivosti, avtomatizaciji in asistenci pri vožnji, kar bo povečalo varnost in udobje. SEAT pa bo v 2025 ponudil prenovo svojih obstoječih modelov – na trg bosta zapeljala prenovljena modela Ibiza in Arona. Na splošno bo prihodnost znamk CUPRA in SEAT usmerjena v trajnost, inovacije in prilagodljivost potrebam sodobnega avtomobilista.

Ekskluzivni CUPRA Terramar – ali je res presegel vsa pričakovanja?

Novi CUPRA Terramar 2025 SUV je eden najzanimivejših modelov, ki je sicer že zapeljal v naše salone, in bo pomemben korak v nadaljnjem razvoju naše znamke. Gre za športni SUV, ki združuje vrhunski dizajn, zmogljivost in napredno tehnologijo. Terramar bo na voljo tudi kot priključni hibrid, kar pomeni, da bo kupcem omogočil večjo izbiro glede na njihove potrebe po trajnostni prihodnosti in zmogljivosti. CUPRA Terramar vključuje različne motorje, vse z avtomatskimi menjalniki z dvojno sklopko DSG. Osnovna različica je blagi hibridni turbobencinar 1,5 eTSI s 150 konjskimi močmi in pogonom na sprednji kolesni par. Sledita različici e-Hybrid z 204 in 272 konjskimi močmi, obe temeljita na 1,5-litrskem štirivaljniku s priključnim hibridnim sistemom in baterijo z 19,7 kilovatne ure, ki zagotavlja električni doseg več kot sto kilometrov (WLTP). Za tiste, ki iščejo bolj dinamično zmogljivost, Terramar ponuja tudi turbobencinsko različico z 265 konjskimi močmi, opremljeno s štirikolesnim pogonom 4Motion. Pričakujemo, da bo model Terramar pridobil veliko pozornosti, saj ponuja edinstveno kombinacijo luksuza, športnosti in inovativnosti, ki je vsekakor v skladu s filozofijo znamke CUPRA.

Novi CUPRA Terramar – največje novosti: izjemen in inovativen dizajn

blagi hibrid, TSI zmogljivi motorji

tehnološki napredek: zaslon do 12,9"

dva priključno-hibridna sklopa (do 268 konjskih moči)​

Vrhunski in inovativni električni CUPRA Tavascan je že velika uspešnica

Novi CUPRA Tavascan 2025 je uresničitev naših najambicioznejših ciljev. Ta model predstavlja naslednji korak v električni prihodnosti znamke CUPRA, ki ohranja zvestobo svojemu konceptu. Oblikovni elementi, ki so se začeli pojavljati v konceptu CUPRA Tavascan Extreme E, so zdaj preneseni v serijsko različico, kar pomeni, da avtomobil združuje tehnološko naprednost z drznim dizajnom. CUPRA Tavascan ni zgolj odraz sodobne elektrifikacije, temveč tudi ključni korak v širjenju naše znamke na globalne trge. Pričakujemo res velik uspeh tega novega modela. S popolnoma električnim dosegom do 568 kilometrov po standardu WLTP in z možnostjo polnjenja od nič do sto kilometrov dosega v samo sedmih minutah vam daje samozavest, da greste lahko še dlje. V ponudbi sta dve različici, Tavascan Endurance z največjim dosegom in manj zmogljivim motorjem in Tavascan VZ z manjšim dosegom in precej bolj zmogljivim motorjem. Baterija je v obeh različicah kapacitete 77 kilovatnih ur neto, pogon je na zadnja kolesa ali pa štirikolesni. Dvojni visokozmogljivi motor zagotavlja največji navor in vznemirjenje.

SEAT je ena najbolj priljubljenih znamk v Sloveniji. Kateri bodo novi modeli?

Znamka SEAT ostaja ena najbolj priljubljenih znamk v Sloveniji, še vedno imamo izjemno pestro ponudbo. Znamka SEAT je prepoznana po svojih dinamičnih SUV-jih, ki združujejo vrhunsko tehnologijo, športnost in eleganco. Modeli znamke SEAT so zasnovani za tiste, ki iščejo tako zmogljivost kot tudi funkcionalnost v urbanem okolju po ugodnejši ceni. Z izjemno prilagodljivostjo in prostornostjo so ti modeli popoln sopotnik za vsakodnevne izzive in avanture. V trenutni ponudbi SEAT najdemo naslednje modele: SEAT Ibiza, SEAT Arona, SEAT Ateca in SEAT Leon, ki se odlikujejo s sodobnim dizajnom, naprednimi tehnologijami in odličnimi vozno-dinamičnimi lastnostmi, zaradi česar so postali priljubljena izbira med slovenskimi vozniki. V letu 2025 bosta na trg zapeljala prenovljena modela Ibiza in Arona.

Foto: Porsche Inter Auto

Kako vidite pri znamki CUPRA dinamično električno mobilnost?

V celoti smo pripravljeni na vznemirljivo električno prihodnost! Vsekakor se zavedamo in pričakujemo, da bosta obe znamki v prihodnjih letih še bolj osredotočeni na elektrifikacijo, napredno tehnologijo in povezljivost, predvsem to velja za znamko CUPRA. Pri znamki CUPRA bodo razvijali še širšo izbiro električnih avtomobilov ter integrirali najnovejše tehnologije, kot so napreden multimedijski sistem, povezljivost z napravami in pomoč pri vožnji. Poleg tega bodo pri znamki CUPRA še naprej razvijali bolj trajnostna vozila – kupci lahko pričakujejo inovacije, ki bodo še povečale užitek v vožnji in zmanjšale ogljični odtis.

CUPRA je znana po svoji inovativnosti. Kako vidite novosti znamke?

Prihodnost znamke CUPRA bo močno povezana z naprednimi tehnologijami, saj želimo svojim strankam ponuditi ne le vrhunska vozila, ampak tudi napredne in povezane izkušnje. Avtonomna vožnja, umetna inteligenca in napredni multimedijski sistemi bodo pomembni gradniki prihodnosti. Z uvedbo avtonomnih funkcij bomo strankam omogočili večjo varnost, udobje in enostavnost med vožnjo, vendar bomo še vedno ohranili športni značaj vozil, ki zagotavljajo vznemirljivo in dinamično izkušnjo, ko to želijo. Umetna inteligenca bo omogočila boljše prilagajanje vozil posameznikovim potrebam, multimedijski sistem pa bo še naprej omogočal popolno povezanost z digitalnim svetom, kar bo naredilo vsakodnevno vožnjo bolj intuitivno in prijetno. Vse to bo pripomoglo k povečanju užitka v vožnji, saj bodo napredne tehnologije poskrbele za večjo varnost, udobje in povezanost, ne da bi to žrtvovalo športno naravo naših vozil.

CUPRA je od samega začetka poudarjala strast pri vožnji, kako bo znamka ohranila svojo dušo?

CUPRA je vedno izstopala po svoji strasti do avtomobilizma, inovativnem pristopu in drznosti. Naša edinstvena identiteta izhaja iz tega, da ne sprejemamo kompromisov med športnostjo, tehnologijo in trajnostjo. Čeprav bosta tehnologija in trajnost v prihodnosti še bolj prevladovali, bomo ohranili našo dušo z osredotočenostjo na ustvarjanje edinstvene vozne izkušnje. Naši modeli bodo še naprej ponujali vrhunsko zmogljivost, hkrati pa se bomo še naprej osredotočali na razvoj električnih in priključnih hibridov, ki ne bodo žrtvovali zmogljivosti za trajnost. Pri tem pa bomo uporabljali najnovejše tehnologije za zagotavljanje boljše povezanosti in udobja. CUPRA bo vedno ostala zvesta svoji športni, inovativni naravi, vendar bo hkrati sprejemala prihodnost z odprtimi rokami.

Vozila znamke CUPRA si lahko ogledamo tudi v Mariboru kajne?

Znamka CUPRA je že skoraj dve leti prisotna tudi v središču Maribora. Na Ptujski cesti, ob obstoječem Audi salonu, je zgrajen sodoben salon CUPRA, ki je požel odličen sprejem med ljubitelji avtomobilov. Naša lokacija Porsche Ptujska cesta, kjer so na voljo tako vozila CUPRA kot SEAT, je pomembna novost za vse, ki cenijo dinamičnost, športnost in vrhunsko tehnologijo teh znamk.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D. O. O.