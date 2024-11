Ekskluzivno: CUPRA FORMENTOR z izjemno ponudbo minus tri tisoč evrov Performance popusta (#foto)

Ste pripravljeni na vznemirljivo vožnjo? Tukaj je nova priložnost za vse ljubitelje športnih vozil: novi CUPRA Formentor (modelno leto 2025) je zdaj že zapeljal v salone Porsche Inter Auto in je v ponudbi z bonusom Performance do tri tisoč evrov* in akcijskim bonom za zimske pnevmatike. Zdaj vam je novi model na voljo v zares posebni ponudbi. Ta drzni SUV združuje prefinjen dizajn, napredno tehnologijo in zmogljivosti.

Novi CUPRA Formentor 2025 se predstavlja s še drznejšim oblikovanjem in najnovejšo tehnologijo. Poleg povsem prenovljenega zunanjega videza z novimi prepoznavnimi svetlobnimi elementi ga boste povsod opazili. CUPRA Slovenija z novi Formentorjem predstavlja veliko novosti. Navdušila vas bo nova notranjost z novim multimedijskim sistemom, digitalnimi merilniki in najnovejšo tehnologijo. Ponudba je časovno omejena in velja do razprodaje zalog, preverite veljavnost pri prodajnih svetovalcih.

TOP CUPRA ponudba pri Porsche Inter Auto Izkoristite Performance bonus do minus tri tisoč evrov* – velja do razprodaje. Ob nakupu v akciji prejmete tudi bon za pnevmatike v višini do 300 evrov.



PREVERITE CENE IN AKCIJO: CUPRA Formentor akcija

Novi CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (105 KM) že od 33.970 evrov* z vključenim Performance bonusom* in s CUPRA financiranjem*. CUPRA Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 KM): 36.970 evrov*: MPC redna cena,

minus tri tisoč evrov*: Performance bonus (CUPRA financiranje),

33.970 evrov*: akcijska cena.

izberete lahko tudi ugodnejše CUPRA akcijsko financiranje.

CUPRA Formentor 2025, barve, paketi opreme

Formentor je na voljo v treh atraktivnih paketih:

Formentor – za udobno in dinamično vožnjo,

VZ – vrhunski priključni hibrid, ki je športno naravnan s stilskimi detajli,

VZ EXTREME – najzmogljivejša različica z naprednimi športnimi lastnostmi in edinstvenimi detajli.

Novi CUPRA Formentor 2025 – katere so največje novosti?

Nov bolj agresiven dizajn,

unikatno CUPRA oblikovanje,

novi LED matrični žarometi,

prenovljena notranjost z novimi materiali,

nove mat barve, nov 12.9'' palčni zaslon,

novi izpopolnjeni motorji (do 333 konjskih moči za izvedbo VZ 4Drive).

Novi CUPRA Formentor na kratko Opojna in vrhunska moč. Zmogljivost, ki navdih črpa iz dirkalnikov, ter odlično ravnovesje med užitkom v vožnji, pogonom in oprijemom. Vizionarska in intuitivna tehnologija. Več kot le fizika. Vsestranska povezljivost in fascinantna tehnologija – razvita za neprekosljivo vozno izkušnjo. Robusten in drzen dizajn. Izjemen in osupljiv. SUV, ki na glavo postavlja status quo, je športen in dinamičen – z nepričakovanimi funkcijami, ki navdušujejo.

Novi CUPRA Formentor motorji, tehnični podatki, zmogljivosti

Novi CUPRA Formentor združuje vrhunsko zmogljivost z napredno elektrifikacijo in ponuja širok spekter pogonskih sklopov za različne želje in potrebe. Na voljo je s štirimi tehnologijami: TSI (bencinski), TDI (dizelski) in eHybrid (priključni hibrid), skupaj pa ponuja osem različnih opcij z močjo od 150 do 333 konjskih moči.

Bencinski motorji (TSI):

1,5-litrski TSI (150 konjskih moči) – osnovna različica z ročnim šeststopenjskim.

– osnovna različica z ročnim šeststopenjskim. 2,0-litrski TSI (204 konjskih moči) – športnejša različica z avtomatskim sedemstopenjskim DSG menjalnikom in štirikolesnim pogonom 4Drive.

Blagi hibrid (eTSI):

1,5-litrski 150 konjskih moči eTSI – tehnologija blagega hibrida, ki izboljša učinkovitost z uporabo 48 V sistema, omogoča vožnjo brez motorja v določenih situacijah in regeneracijo energije pri zaviranju.

Dizelski motor (TDI):

2,0-litrski TDI (150 konjskih moči) – preizkušena dizelska različica z avtomatskim sedemstopenjskim menjalnikom DSG, primerna za daljše razdalje in nižjo porabo.

Priključni hibrid (eHybrid):

204 konjskih moči (150 kilovatov) in 272 konjskih moči (200 kilovatov) – novi 1,5-litrski motor TSI v kombinaciji z elektromotorjem in večjo baterijo (19,7 kWh), ki omogoča več kot sto kilometrov dosega na čisto električni pogon. Polnjenje je zdaj hitrejše, saj podpirajo polnjenje do 50 kW (DC) ali 11 kW (AC) za domače polnilne postaje.

Za še večjo zmogljivost je Formentor VZ e-HYBRID (272 konjksih moči) opremljen z naprednimi Brembo zavorami za vrhunsko zaviranje. CUPRA Formentor tako združuje športne zmogljivosti , elektrifikacijo in napredno tehnologijo v edinstvenem športnem SUV-ju.

TOP CUPRA ponudba pri Porsche Inter Auto Izkoristite Performance bonus do minus tri tisoč evrov* – velja do razprodaje. Ob nakupu v akciji prejmete tudi bon za pnevmatike v višini do 300 evrov. PREVERITE CENE IN AKCIJO: CUPRA Formentor akcija

Katere največje novosti prinaša novi CUPRA Formentor, nam je zaupal tudi Damjan Žumer, vodja prodaje za nova vozila CUPRA pri Porsche Inter Auto. "Novost, ki jo prinaša novi CUPRA Formentor, je predvsem še bolj izpopolnjena kombinacija športne dinamike in luksuzne opreme. Poleg tega smo izboljšali tehnološke lastnosti vozila, kar pomeni še večjo udobnost in varnost za voznika in potnike. Ena ključnih novosti je tudi nova generacija pogonskih sklopov, ki ponuja izjemno učinkovitost in zmogljivost, hkrati pa so vključeni tudi napredni sistemi za pomoč vozniku. Z novim Formentorjem želimo še naprej utrditi naš položaj kot vodilni v segmentu športnih SUV, ki združujejo zmogljivost, dizajn in tehnologijo na najvišji ravni. Poleg tega je CUPRA Formentor zdaj v top ponudbi, kjer lahko ob nakupu izkoristite performance bonus do tri tisoč evrov, kar omogoča še bolj dostopno izkušnjo tega izjemnega vozila," pravi Damjan Žumer.

Nova doba CUPRA dizajna z novim Formentorjem

Novi CUPRA Formentor uvaja nov oblikovalski jezik DNK znamke CUPRA, z ospredjem v obliki nosu morskega psa, trikotnimi žarometi in velikim, drzno oblikovanim spodnjim delom. Sprednji del novega CUPRA Formentorja je močan in odločen, z integriranim logotipom CUPRA neposredno na pokrovu motorja nad veliko sprednjo masko, obdan pa je z opcijskimi CUPRA matričnimi LED sprednjimi žarometi (standardno: polni LED), ki vključujejo prepoznavni dizajn – trije osvetljeni trikotniki, uokvirjeni znotraj trikotnika.

Oblikovanje sprednjega dela dodaja moč izraza in občutek širine, medtem ko tanke reže za zajem zraka pod "nosom morskega psa" dodajajo tehničnost in prefinjenost. Mreža maske je odprta, da zagotavlja tako obliko kot funkcijo, kar je nujno v zmogljivem avtomobilu.

Ko se pogled premakne na stranske oblikovalske podrobnosti, postanejo atletske proporcije in značaj novega CUPRA Formentorja še bolj očitni. Njegova dinamična, dobro uravnotežena silhueta stoji na proporcionalno velikih kolesih – na voljo je osem različnih litih platišč med 18 in 19 palci, vključno z novimi kovanimi platišči, ki pomagajo zmanjšati težo in povečati dinamiko.

RABLJENA VOZILA CUPRA – preverite vozila na zalogi!

Neprekosljiva CUPRA notranjost na najvišjem nivoju

Surova čustva novega CUPRA Formentorja se odražajo tudi v notranjosti, ki je izboljšana s kakovostnimi materiali, uvedbo trajnostnih materialov ter naborom digitalnih tehnologij in izbiro materialov. Značilni volan CUPRA, opremljen s športnimi prestavnimi ročicami. Digitalna arhitektura in popolnoma posodobljeni izbor materialov usmerjata misli k vrhunski napravi, kar še dodatno poudarja njene zmogljivosti. Digitalizacija je v središču pozornosti voznika. Novi in izboljšani so digitalni merilniki, opazen pa je tudi večji 12,9-palčni multimedijski sistem z osvetljenim drsnikom.

Izjemen Sennheiser zvočni sistem z 12 zvočniki

Tukaj je tudi velika novost za vse ljubitelje glasbe – visokozmogljivi avdio sistem Sennheiser z 12 zvočniki. Močan 390-vatni sistem prepriča voznika in potnike z edinstveno zvočno izkušnjo enega najbolj priznanih proizvajalcev premium avdio opreme na svetu. Sistem vsebuje najnovejšo tehnologijo in Sennheiserjev programski paket AMBEO Concerto, ki zna destilirati temeljne komponente glasbe, vključno z različnimi instrumenti in akustiko prostora, ter jih prerazporediti po celotnem avtomobilu. To zagotavlja čist in značilen zvok znamke Sennheiser, ki je ustvarjen na podlagi dolge zgodovine podjetja pri zagotavljanju zaupanja vrednih zvočnih rešitev za umetnike in glasbene profesionalce.

Vas zanimajo CUPRA vozila? Kontaktni center – 041 392 204 Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Blaž Strniša, tel.: 01 53 03 555

Andrej Ličen, tel.: 01 53 03 608

Damjan Žumer, tel.: 01 53 03 607 Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor Anita Podgorelec, tel.: 051 219 446

Tomi Tuš, tel.: 031 352 644

Akcijski pogoji CUPRA

Slike so simbolne, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do 31. 12. 2024 oz. do razprodaje zalog.

