Alfa Romeo in Akrapovič izdelala avtomobil presežkov #video

Alfa je razkrila svoj najmočnejši serijski avtomobil. To je različica GTA za obstoječi model giulia, ki se ponaša z močjo 540 "konjev" in tudi izpušnim sistemom Akrapoviča iz titana. Na voljo bo le 500 kupcem.

24. junija letos bo Alfa Romeo praznovala svojo 110. obletnico in v ta namen so želeli narediti ustrezen poklon enemu svojih kultnih modelov. To je bila oznaka GTA (gran turismo alleggerita) za model giulia sprint iz leta 1965. Takratni motor s prostornino 1.570 cm3 je v tem avtomobilu, po posegu inženirjev partnerske družbe Autodelta, zmogel 170 "konjev".

Novodobna GTA z močjo 540 »konjev« in Akrapovičevim izpuhom

55 let pozneje in Italijani so spet obudili oznako GTA. Le da bo ta avtomobil imel zdaj že 540 "konjev" in velja za najmočnejši serijski model Alfe Romeo vseh časov. Izdelali pa jih bodo vendarle le 500. Vsak med njimi bo dobil tudi posebno čelado in dirkaški kombinezon.

V primerjavi z giulio quadrifoglio ima tudi pet centimetrov širša koloteka in prilagojeno podvozje. Foto: Alfa Romeo

Na voljo le 500 kupcem

Avtomobil je nadgradnja giulie quadrifoglio. Poganja jo isti 2,9-litrski motor V6, ki pa so mu za okrog 30 »konjev« povečali moč. Zasluge pri tem gredo tudi slovenski družbi Akrapovič, ki bo vseh 500 vozil opremila s svojim titanovim izpušnim sistemom. Z uporabo lahkih materialov so maso vozila zmanjšali za 100 kilogramov. V primerjavi z giulio quadrifoglio ima tudi pet centimetrov širša koloteka in prilagojeno podvozje, kar bi moralo še precej izboljšati vozne lastnosti avtomobila.

Giulio bo na voljo v različicah GTA in GTAm, slednja z le dvema sedežema, varnostno kletko in šesttočkovnim varnostnim pasom za uporabo na dirkališčih. Obe bosta homologirani tudi za uporabo na vsakdanjih cestah. Posebnost so tudi aerodinamčni dodatki, ki se zgledujejo po rešitvah v formuli ena. Zaslužen zanje je bil dejansko švicarski Sauber.

Medtem ko je imela originalna giulia sprint GTA leta 1965 še maso 745 kilogramov, znaša pri njeni 55 let mlajši naslednici ta okrog 1.520 kilogramov. Pri različici GTAm bo pospešek do 100 kilometrov na uro znašal okrog 3,6 sekunde.

Video - test "klasične" alfe romeo giulia quadrifoglio

