Končno: tukaj je novi defender #foto

Prvič po več desetletjih obstoja bo na ceste zapeljala nova generacija defenderja. Oblikovno se močno opira na ikonični model, ki so ga prenehali prodajati leta 2016, in discovery 4, ki so ga izdelovali med leti 2009 in 2016. Kleno terensko vozilo zdaj ni več namenjeno le ozkemu delu najbolj zahtevnih kupcev, temveč je postalo avto, namenjeno vsem kupcem in generacijam.

Foto: Jaguar Land Rover

Pri skupini Jaguar Land Rover so nekaj let iskali odgovor na vprašanje - kako ohraniti bazo kupcev najbolj zahtevnih terenskih navdušencev in hkrati avtomobil približati vsakodnevnim ljubiteljem znamke? Ob koncu prodaje so na letni ravni prodali le 5.000 avtomobilov zasebnim kupcem in 10.000 podjetjem, kar vsekakor ni dovolj za pozitiven poslovni model. Če želi biti novi defender uspešen, se morajo prodajne številke dvigniti za vsaj petkrat. Vsekakor težav s proizvodnjo ne bo. Izdelovali ga bodo v slovaški tovarni Nitra, ki ima zmogljivost 150 tisoč izdelanih avtov na leto.

Zaradi novih motorjev, oblikovanja in arhitekture bo defender zdaj naprodaj tudi na dveh največjih trgih, ZDA in Kitajski. Prej zaradi zastarelih tehnologij tam ni smel zapeljati v prodajne salone, novi defender pa bo tako naprodaj v kar 128 različnih državah.

Na cestah že spomladi prihodnje leto

Defender sloni na povsem novi arhitekturi D7x, zato se je iz terenskega dedka prelevil v moderno kleno terensko vozilo. Spomladi prihodnje leto bo zapeljal na ceste in nagovarjal kupce v več kot 110 različnih konfiguracijah. Na voljo bo kot sedemsedežnik, s štirimi posebnimi paketi, kasneje bo na voljo še kot krajši trivratni defender 90 in kot različni gospodarski modeli.

Kot pravijo Angleži, je novi defender najbolj vzdržljiv in trpežen land rover do zdaj. K temu naj bi pripomogla povsem nova struktura karoserije, nove tehnologije in preverjena tehnika.

Foto: Jaguar Land Rover

Foto: Jaguar Land Rover

Oblikovno sledi originalu

Tako kot novi razred G je tudi novega defenderja nemogoče spregledati. Čeprav je povsem nov znotraj in zunaj, je ohranil oblikovne smernice predhodnika. Kratki sprednji in zadnji previs, visoko nameščeni pragovi, veliki vstopni in izstopni koti, kockasta zasnova, majhna stekla na strehi, prtljažna vrata, ki se odpirajo vstran, in nanje nameščena rezervna pnevmatika. Kljub malenkost drugačni podobi je zaradi teh elementov ostal zvest predhodniku, hkrati pa z lučmi LED in zaokroženim videzom stopa v 2.1 stoletje.

Revolucija v potniški kabini

Harmonično združeni strukturni deli karoserije uspešno ustvarijo videz terenskega vladarja, ki stavi na vsakodnevno uporabnost. Veliko Foto: Jaguar Land Rover je odlagalnih površin in več različnih opcij pri izbiri osrednje konzole. Med posebnosti zagotovo spada tretji sedež v prvi vrsti, ki je serijsko vgrajen v posebni prvi seriji defenderja 90 in opcijsko pri modelu defender 110.

Ker se lahko spredaj vozi še en potnik, je defender pravi multipraktik. Vanj lahko sede pet, šest ali sedem potnikov oziroma v primeru defenderja 90 največ šest potnikov. Če spredaj ne sedi tretji potnik, se osrednji sedež zloži in se spremeni v naslonjalo za roko.

291 milimetrov od tal

Tako kot predhodnik mora biti novinec izredno sposobno terensko vozilo. Nova arhitektura je izdelana iz aluminija in prinaša 291-milimetrsko oddaljenost od tal. Vstopni kot za defenderja 110 znaša 38 in izstopni 40 stopinj. Zaradi izdatne uporabe aluminija je arhitektura D7x daleč najbolj toga arhitektura, ki so jo kadarkoli uporabili. Zaradi tega je odlična osnova za povsem neodvisno vzmetenje, stalni štirikolesni pogon in sredinski diferencial.

Foto: Jaguar Land Rover

Foto: Jaguar Land Rover