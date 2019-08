Na avtocesti je avto zaviral na 40 km/h. Kdo je kriv za šok? #video

Avtomobil z radarskim tempomatom in samodejnim prilaganjem hitrosti vozila na omejitev lahko ponekod na avtocesti nenadoma in brez potrebe s hitrosti 130 km/h (ali več) upočasni na vsega 40 km/h. Pri Darsu priznavajo težavo s postavitvijo določenih prometnih znakov in obljubljajo hitro rešitev, a težave se dejansko skrivajo tudi v prepočasni nadgradnji avtomobilskih navigacijskih sistemov.

Med vožnjo po avtocesti sem z modernim premijskim avtomobilom hitrost na radarskem tempomatu nastavil na 130 kilometrov na uro. Peljal sem se z Vrhnike proti Ljubljani. Avtomobil je samodejno uravnaval hitrost, držal varnostno razdaljo in z majhnimi popravki volana tudi držal optimalno pozicijo znotraj prometnega pasu. Tik pred nekdanjo cestninsko postajo Log pa je avtomobil nenadoma in brez potrebe močno upočasnil. S hitrosti 130 kilometrov na uro je v nekaj sekundah hitrost zmanjšal na 40 kilometrov na uro. V takem primeru je možnost naleta takoj zelo visoka.

Avtomobilska kamera pomotoma ujame znak za omejitev hitrosti

Zgodilo se je tik ob novo zgrajenih kontrolnih točkah Darsa, ki so našle mesto ob nekdanjih cestninskih postajah. Na sicer zaprti uvozni cesti je postavljen prometni znak za omejitev hitrosti na 40 kilometrov na uro. Ta je dejansko postavljen na samem začetku uvoza in je obrnjen proti glavnemu delu avtoceste.

Avtomobilska kamera ga zazna, sistem za prepoznavanje prometnih znakov vidi omejitev in avtomobilu zaukaže mnogo nižjo hitrost. Enako kot na Logu se po naših izkušnjah zgodi tudi med vožnjo mimo nekdanje cestninske postaje Torovo proti Kranju in mimo nekdanje cestninske postaje Kozina v smeri proti Ljubljani.

Avtomobilski sistemi uporabljajo kombinacijo kamere na vrhu vetrobranskega stekla in podatkov z navigacije. Tako lahko na primer tudi samodejno prilagajajo hitrost (ali prestavo menjalnika …) glede na konfiguracijo ceste pred nami. Foto: Gregor Pavšič

Prometne znake za omejitev 40 km/h bodo prestavili

"S to težavo smo seznanjeni in bomo na podlagi odločitve pristojnih sodelavcev iz službe za upravljanje prometa in prometne varnosti znaka 40 km/h, ki sta postavljena ob izvozu z avtoceste na nadzorni točki Log tako iz smeri Vrhnike proti Brezovici kot iz smeri Brezovice proti Vrhniki, v kratkem odstranili oz. prestavili bolj v notranjost izvoznih krakov," so nam sporočili z Darsa.

Težava ni le v prometnem znaku, temveč tudi v zastarelih podatkih v navigaciji

Tak na prvi pogled nedolžen primer kaže na potrebe dobrega sodelovanja med vzdrževalnimi službami, avtomobilskimi proizvajalci, zadolženimi za infrastrukturo in navigacijske sisteme ter tudi vozniki.

Kajti težava ni le v prometnem znaku. Že prej je naš testni avtomobil hitrost s 130 zmanjšal na 60 kilometrov na uro, kolikor je bila nekoč mimo Loga (ali Kozine) omejitev hitrosti zaradi delovne zapore. Nekateri navigacijski sistemi tako še vedno opozarjajo na zmanjšanje hitrosti in če ima avtomobil sistem za uravnavanje hitrosti vozila skladno z omejitvijo, vozilo brez potrebe upočasni.

Dars: Največji ponudnik zemljevidov je obljubil posodobitev

Tak sistem za samodejno prilaganje hitrosti vozila danim omejitvam želi na seznam obvezne varnostne opreme vsakega novega avtomobila čez nekaj let umestiti tudi Evropska komisija.

"Dejstvo je, da je posodabljanje podatkov odvisno od proizvajalcev navigacijskih naprav, ki pa jih je na trgu veliko. Prek prometnoinformacijskega centra poskušamo že nekaj let čim bolj vplivati predvsem na ponudnike zemljevidov za te naprave, da bi čim hitreje ažurirali podatke za Slovenijo. Podatki o omejitvah hitrosti so namreč integrirani v zemljevide. Največji ponudnik zemljevidov je Here, ki je od nas že prejel nove podatke in tudi obljubil, da jih bo posodobil v najkrajšem možnem času. Seveda pa je spet odvisno, ali jih bo posodobil tudi proizvajalec navigacijske naprave in na koncu tudi uporabnik. Tudi na to upravljavec avtocest ne more vplivati," še dodajajo na Darsu.