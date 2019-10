Ni iz Nemčije: to je pravi avtomobilski "rajc" slovenskih cest #foto

Od prve generacije se ni bistveno spremenil in to pove vse. Range rover evoque je cestni maneken, prefinjen posebnež in hkrati eden od najbolj vsestransko uporabnih športnih terencev. Prostornost je sicer omejena (preseneča prtljažnik), a je to resnično avtomobil za popoldanski brezkompromisen skok v blato in večerno parkiranje pred opero. Testni evoque je stal več kot 73 tisočakov in zato ga prav gotovo ga ne more imeti vsak. Prav to pa je del vse njegove zgodbe, ki jo Land Rover zelo uspešno vodi že od leta 2011.

Range rover evoque spada med najbolj zaželene in zimzelene premijske športne terence, ki ponujajo izjemno uspešno alternativo podobnim nemškim športnim terencem in jim istočasno prinašajo pridih britanskega plemištva. Prvi evoque je bil izjemno uspešen avtomobil in zato se tudi v drugi generaciji ni veliko spremenil. Ohranil je kompaktne mere, veliko udobja, moderne digitalizacije in suverenih terenskih lastnosti. Če bi imel še malo tišji motor in manjšo porabo … Obdržal je tudi status nedosegljivosti za večino voznikov. Naš testni primerek je namreč stal več kot 73 tisoč evrov.

Kdor si tak avtomobil privošči, bo z njim v resnici dobil veliko. Evoque je sicer s svojimi merami bolj pisan na kožo uporabi v urbanih središčih. Oblikovno je zelo prečiščen in po večjem bratu velarju je to šele drugi avtomobil, ki mu je uspelo posnemati Tesline skrite kljuke stranskih vrat. Izvedba teh sicer ni na najvišji ravni.

Počutje v tem kompaktnem športnem terencu je odlično

V notranjosti avtomobila je počutje odlično. Hvalimo izbiro in žlahtnost materialov, prav tako prilagodljivost sprednjih sedežev in moderno zasnovo notranjosti.

Na sredinski konzoli sta dva večja digitalna zaslona na dotik. Zgornji je namenjen infozabavnim vsebinam, spodnji pa nastavitvam podmenijev, kot so klimatska naprava, varnostno-asistenčni sistemi, vozni programi in podobno. To je eden od bolj digitaliziranih kompaktnih športnih terencev na trgu in vsaj sprva je potrebnega z vsem infozabavnim sistemom kar nekaj privajanja. Slovenskih menijev v evoqueu nismo niti pričakovali.

Evoque je dolg 4,37 metra, širok je 1,90 metra in ima 2,68 metra medosne razdalje. Prazen avtomobil ima maso 1,8 tone. Osnovna prostornin prtljažnika je zelo solidnih 591 litrov. Foto: Gašper Pirman

Odlična zmes prefinjenosti, žlahtnih materialov in digitalizacije v notranjosti tega športnega terenca. Foto: Gašper Pirman

Masa se pozna pri pospeških, med ovinki pa bistveno manj

Čeprav je evoque pravi cestni postavljač in eden od nedvomnih avtomobilskih statusnih simbolov, je na cesti odličen. Na asfaltnih cestah je ravno dovolj kompakten, da se odlično znajde tudi med ovinki. Temu pomagajo tudi dobro uravnoteženo podvozje in dovolj čvrsta karoserija, tako si evouqe kot terenec zagotovo zasluži pridevnik športni. Vseeno zaradi mase 1,9 tone ni mogoče pričakovati zares osupljivih pospeškov, v ovinkih pa vozilo to maso in terenske gene zelo dobro kompenzira.

Želeli bi si tišji in še varčnejši motor

Testni avtomobil je poganjal dvolitrski dizelski štirivaljnik z močjo 132 kilovatov (180 "konjev") in 430 njutonmetri navora. Moč se na vsa štiri kolesa prenaša prek ZF-ovega devetstopenjskega samodejnega menjalnika.

Motor je sicer zelo spodoben, a bi se avtomobilu take vrste še veliko bolj podal v kakšni tišji različici. Dizelski motor je namreč precej glasen in kljub 48-voltnemu blagemu hibridu tudi ne prav zelo varčen. Priključno-hibridni pogon bo v prihodnje (v kombinaciji s trivaljnim bencinskim motorjem) ponudil zanimivo nadgradnjo tega pogona.

Video - kako se pokažejo kljuke stranskih vrat

Uf, kaj tak evoque vse zmore …

Pravo bistvo tega avtomobila pa je v njegovi raznovrstnosti. To resnično je cestni maneken, s katerim pa se lahko enako suvereno dopoldne odpeljete tudi na zahtevnejši teren, zvečer pa pred gledališče ali opero.

Evoque je od tal oddaljen 21 centimetrov in to je dobro izhodišče zelo visoke ravni terenske uporabnosti. Ima sistem terrain response 2, prek katerega je mogoče vklopiti še dodatne programe za vožnjo po različnih spolzkih podlagah (pesek, blato, sneg …). Pomagajo tudi kratki previsi, vozniku pa dovolj kakovostne kamere, prikazi nagiba vozila, kota koles in podobno. Testni evoque žal ni imel sistema, ki zna prikazati sistema za pogled kamere na sprednjem delu avtomobila. S pomočjo tega namreč dobi voznik "rentgenski" vid skozi pokrov motorja. Z njim je resnično mogoče skoraj povsod. Brede lahko na primer kar skozi 60 centimetrov globoko vodo.

In tak evoque kajpak ni poceni, prav zato je na cesti tudi tako vpadljiv. Testni primerek vozila je stal dobrih 73 tisoč evrov.

Oglejte si detajle evoqua:

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

