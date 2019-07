Kaos na avtocestah: Avstrijci z rešitvijo, Slovenci čakamo zakon

Predvsem ob koncih tedna ob slovenskih avtocestah vidimo naslednji pojav. Tovornjaki vlačilci se počasi približujejo počivališčem ob slovenskih avtocestnih bencinskih servisih. Pogosto se morajo prav po polžje plaziti, iskati parkirno mesto in se skozi popolno gnečo parkiranih tovornjakov prebijati naprej.

Tovornjak parkiral ob avtocesti, "žena" ga je peljala domov

Problematika parkiranja tovornih vozil je ob slovenskem avtocestnem križu že dolgo zelo pereča. Delno tudi zaradi zakonodaje, ki je na avtocestnih parkiriščih dovoljevala daljše parkiranje tovornjakov (prikolic) s slovenskimi registracijami. Marsikdo ga je ob koncu tedna parkiral tam in ne doma pred svojim domom oziroma podjetjem.

Tuji vozniki tovornjakov, ki morajo na poti prek Slovenije na obvezen počitek, so zato v nezavidljivem položaju. Uradnih mest za parkiranje tovornjakov je precej manj kot tovornih vozil, ki vsakodnevno prečkajo našo državo predvsem iz vzhoda proti zahodu.

Predvsem ob koncih tedna ob avtocestah pogosto zmanjka prostora za parkiranje tujih tovornjakov. Foto: Gregor Pavšič

Tovornjak ob avtocestah parkiran le še največ 25 ur

Po predlogu dopolnil Zakona o cestnih pravilih (ta je zdaj v medresorskem usklajevanju) se bo to področje vendarle spremenilo.Tovornjak bo lahko ob avtocesti parkiran le še največ 25 ur, voznik bo moral označiti tudi čas in datum začetka parkiranja. Tako bo zlorab predvidoma manj, predvsem pa bodo imeli več prostora tisti, ki ga zares potrebujejo.

"Pristojnemu ministrstvu smo predlagali še dodatno dopolnilo zakona. Dogajajo se nam situacije, da osebni avtomobil parkira na mestu za tovornjake in na tam, kjer bi moral. Mi smo na nekaterih počivališčih že vgradili zanke za merjenje števila parkiranih vozil, toda ker so lahko ta 'pomešana', nam ti podatki še ne pomenijo veliko. Dobiti moramo pristojnost, da od napačno parkiranih vozil zahtevamo premik na ustrezno mesto. Če bomo to pristojnost dobili, potem lahko na štajerski avtocesti s takimi rešitvami opremimo vsaj tri večja počivališča. Za informiranje bomo predvidoma uporabili obstoječe portale," nam je pojasnila Nataša Kovše, ki pri Darsu vodi službo za nadzor prometa.

Avstrijci postavili zaslone, ki prikazujejo število prostih parkirnih mest

V Avstriji takih težav očitno ni in naši severni sosedi so že predstavili pomembno novost. Ob svoje avtoceste in hitre ceste so postavili 135 zaslonov LED, ki blizu počivališč kažejo število prostih parkirnih mest za tovornjake. Ta podatek omogočajo nameščene kamere, ki pošiljajo neposredno sliko v nadzorni center. Zaslone lahko uporabijo tudi za najrazličnejšo prometno signalizacijo.

Avstrijci bodo letos ob avtocestah zgradili tudi sedem tisoč dodatnih parkirnih mest za avtomobile, prihodnje leto pa še dodatnih 1.100.

"Testiranje takega pilotnega projekta že izvajajmo na dveh avtocestnih počivališčih, in sicer na počivališču Lopata na štajerski avtocesti ter počivališču Murska Sobota na pomurski avtocesti, ki smo jih v ta namen opremili z ustreznimi senzorji. Do konca tega leta bomo v okviru pilotnega projekta ustrezno opremili še tri počivališča," razlagajo na Darsu.