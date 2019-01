Izjemna najdba v Bolgariji: Zapuščeni BMW-ji brez kilometrov

V Bolgariji so našli kar dvanajst BMW-jev serije 5 (E34), ki nimajo prevoženega niti enega samega kilometra. Avtomobili so stari vsaj 22 let.

Po poročanju lokalnih medijev so enajsterico avtomobilov znamke BMW našli v stari stavbi v mestu Blagoevgrad. Med njimi je deset limuzin in ena karavanska izvedba serije 5. Nobeden od avtomobilov še ni bil v uporabi, saj nimajo prevoženega še niti enega kilometra. Teh avtomobilov tudi še ni nihče registriral. Avtomobili so sicer del tretje generacije serije 5, ki so jo izdelovali med leti 1987 in 1996.

Enajst avtomobilov bo šlo na dražbo

Avtomobili so bili del neuspešnega nakupa prek lizinga. Za zdaj še ni pravih informacij, zakaj teh avtov niso prodali, temveč so jih ves ta čas hranili. Avtomobili danes niso več v brezhibnem stanju. Enemu avtomobilu manjka pokrov do odprtine za dolivanje goriva, drugi ima razbito zadnje steklo. Ohranjenost notranjosti je boljša, nekateri sedeži so celo še zaviti v zaščitno folijo.

Vseh enajst avtomobilov bodo zdaj prodali na dražbi. Izhodiščne cene zanje bodo od 15 tisoč evrov naprej.

foto: Център за БОРБА с Ръждата