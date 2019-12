Pet velikih družinskih karavanov, izbrali smo najboljšega #foto

Na primerjalnem testu velikih družinskih karavanov sta se najbolj izkazala volkswagen passat in škoda superb, na tretjem mestu sta bila izenačena renault talisman in opel insignia. Sledila sta še peugeot 508 SW in ford mondeo. Ponujamo vam celovit vpogled v ocenjevanje več kot 60 ocenjevalnih kategorij, pregled cen, stroškov vzdrževanja in ostalih podrobnosti teh avtomobilov.

Primerjalni test velikih družinskih karavanov je v sodelovanju šestih slovenskih medijev pod drobnogled vzel šest velikih družinskih karavanov. Osredotočili smo se na celovito ponudbo njihovih pogonov, varnostne in asistenčne tehnologije, v ospredju je bila praktičnost in prostornost prtljažnika, prav tako pa tudi cena in stroški vzdrževanja.

Najbolje sta se odrezala volkswagen passat in škoda superb, ki sta oba prenovljena na ceste zapeljala letos in sta bila tako med vsemi tudi najnovejša. Superb ima najbolj uporaben tako potniški kot prtljažni del vozila, passat pa se je izkazal na področju pogona, varnostnih sistemov in (presenetljivo) tudi s konkurenčno ceno. Pri tej je bil sicer najboljši renault talisman grandtour, pri vpadljivosti na cesti pa resne konkurence ni imel peugeot 508 SW.

Po vpadljivosti je izstopal predvsem karavanski peugeot 508. Foto: PRIMA

Vsi z izjemo enega imajo dober meter dolg prtljažnik

Najdaljši in sicer 118 centimetrov dolg prtljažnik ima superb, prav tako v dolžino s štiri centimetre krajšim prtljažnikom izstopata tudi passat in insignia. Razočaral je mondeo, ki je imel edini manj kot en meter dolg prtljažnik.

Vsi razen insignie imajo režo za smuči, mondeo zelo majceno (za en par), talisman in 508 večjo, a postavljeno previsoko, passat pa namesto reže edini nudi celo zložljiv sredinski del naslonjala.

Meritve prtljažnega prostora in prostora na zadnji klopi (cm):

Dolžina prtljažnika Višina odprtine Višina nakladalnega robu Prostor nad glavo Prostor pred koleni VW passat 114 71 58 10 9 Škoda superb 118 82 60 9 11 Renault talisman 107 73 52 6 7 Opel insignia 114 71 61 10 10 Peugeot 508 SW 105 67 64 6 2 Ford mondeo 97 71 54 8 8

Prtljažnik passata je edini nudil zložljiv sredinski del naslonjala zadnje klopi. Foto: PRIMA

Asistenčni sistemi – razlike med avtomobile presenetljivo velike

Passat je nesporni zmagovalec, zelo blizu mu je bila škoda superb. Razmeroma dober je dvojec insignia-508, razočarala pa sta mondeo in talisman. Razkorak med avtomobili je bil na tem področju precej velik. To lahko upravičujemo s precejšnjimi starostnimi razlikami med testiranimi vozili. Leta 2014 ob prihodu forda mondea sistem za prepoznavanje pešcev ali kolesarjev še ni bil obvezen, danes je po Euro NCAP že nujen. Tudi žarometi LED so postali v tem razredu že obvezni in luksuz predstavljajo žarometi LED v matrični tehnologiji. Passat med prvimi uvaja tudi naslednjo generacijo pametnega tempomata, ki je v skladu z načrtom EU 2022.

Izhodiščne cene vozil so bile dokaj primerljive

Pri hitrem pregledu cenikov vseh šestih modelov segajo izhodiščne cene od 25 do 45 tisoč evrov, seveda pa se da z dodatki sestaviti še nekoliko dražji avtomobil. Za osnovo nismo izbrali najvišjih paketov opreme, smo pa srednje po potrebi dopolnili z določenimi dodatki, ki bi jih kupec v tem razredu pričakoval za čim bolj praktično rabo karavana (odklepanje in zagon brez ključa, električno odpiranje prtljažnih vrat, predelna mreža in dodatno zatemnjena zadnja stekla, žarometa v polni tehniki LED, prilagodljivi tempomat itd.).

Razpon cen s cenika za izhodiščne primerjane pakete opreme je med najdražjim in najcenejšim znašal le slabih dva tisoč evrov, po vključevanju dodatne opreme in upoštevanju pridobljenih popustov pa se je razlika povečala na okvirno 6.300 evrov.

Lastništvo tovrstnih karavanov je sorazmerno drago

Zavarovanje (kasko in AO) za poslovne karavane je precej drago in sega od 1.162 (insignia) do 1.381 (mondeo) evrov na leto. Pri zavarovanju smo upoštevali bogato polico, ki zajema praktično vsa kritja polnega kaska, racionalni smo bili le pri odbitni franšizi (2-odstotna). V primeru podjetij ki delajo veliko kilometrov (prevideli smo 30 tisoč/leto) verjamem, da mora biti zavarovanje z visokimi kritji, morda si fizične osebe izberejo skromnejša kritja, ki pripomorejo k nižji ceni premije.

Posebno poglavje so servisi, katerih cena sega od 924 evrov (mondeo) do 1.723 evrov (talisman – paketna ponudba). Seštevek stroškov vzdrževanja in zavarovanja poslovnih karavanov opozarja na razmeroma drago lastništvo s cenami od 1.642 (insignia) do 1.931 evrov/leto v primeru passata.

Opisi avtomobilov

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Volkswagen passat

Passat je postal eden najbolj prepoznavnih avtov na naših cestah, ki je našel številne simpatije tako pri poslovnih uporabnikih, kot tudi pri družinah. Na tokratnem testu PRIMA je povsem zasluženo zmagal, saj je bil na praktično vsakem merilnem področju na vrhu. Pri prostornost in uporabnosti je navdušil s preglednostjo, prostornostjo na zadnji klopi in udobjem med vsakodnevno uporabo. Ker gre za povsem svež model je seveda z odliko opravil s tekmeci pri asistenčno-varnostnih sistemih, bil najbolj varčen na merjenju porabe in bil drugi najcenejši nakup med testiranimi modeli (s primerljivo opremo in motorjem). Seštevek stroškov vzdrževanja in zavarovanja poslovnih karavanov prikazuje razmeroma drago lastništvo, ki je bilo v primeru passata najvišje s 1.931 evri na letni ravni.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Škoda superb

Superb že vrsto let velja za prostorskega prvaka razreda. Še posebej v karavanski različici navduši s svojo uporabnostjo in prilagodljivostjo potniške kabine ter hkrati še z ogromnim največjim prtljažnikom v razredu, ki je hkrati dimenzijsko navečji. Podobno prostoren je superb tudi na zadnji klopi, kjer je pri potniku s 185 centimetri ostalo največ prostora za glave. Ker gre prav tako za prenovljen model je bil tudi superb dobro založen z varnostno-asistenčnimi sistemi, ki so delovali po pričakovanjih, a niso bili povsem na ravni passatovih. V primerjavi s passatom je še nekoliko dražji in ima podoben seštevek stroškov vzdrževanja in zavarovanja na letni ravni.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Renault talisman

Talisman ni več najmlajši član razreda večjih karavanov, a se je kljub temu na našem velikem primerjalnem testu odrezal konkurenčno. Po prostornosti (še posebej na zadnji klopi) in prilagodljivosti potniškega prostora je zaostal za passatom in superbom, a še vedno ponujal boljšo uporabniško izkušnjo kot preostali trije tekmeci. Čeprav prtljažnik ni največji pa ima najnižji nakladalni rob in priročno pregrado, ki zavaruje predmete med vožnjo. Oblikovno je seveda zelo poseben in opazen, kar je bila za nas pozitivna stvar, a se zavedamo, da si marsikdo želi manj izrazito zunanjo podobo svojega avtomobila. Med poglavitne prednosti pri talismanu sodi njegova cena, saj je bil med vsemi šestimi konkurenti najcenejši. Po drugi strani pa je imel zaradi servisnega paketa za pet let najdražje servise.

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Opel insignia

Insignia je na koncu dobila enako število točk kot talisman in si z njim deli tretje mesto. Pri insignii je izstopala prostornost na zadnji klopi, kjer je po prostornosti za noge in glave potnikov bila bolj prostorna kot superb. Na testu se nam je vozniško zdela eden boljših avtomobilov, ki ima hkrati enega bolj posrečenih večopravilnih vmesnikov. Slednji je preprost, intuitiven in hiter ter eden boljših v razredu. Med poglavitne predonsti insignii štejemo tudi najnižji letni strošek vzdrževanja in zavarovanja (1.642 evrov). Je pa insignia bila najbolj potratna pri povprečni porabi goriva in nima opcije odprtine za smuči.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Peugeot 508 SW

508 SW je brez dvoma avto, ki najbolj izstopa. S čudovitimi oblikovnimi podrobnostmi, strešno linijo in unikatnim svetlobnim podpisom je prava paša za oči. Njegova igra dinamike se ne zaključi v potniški kabini, kjer majhen volanski obroč, stikala iz aluminija in čudovito prešiti sedeži nudijo nekaj več v primerjavi s tekmeci. Res je, zaradi nižje strešne linije je zadaj najmanj prostoren in udoben, prav tako trpi uporabnost prtljažnega prostora, a resnici na ljubo to niti ni njegov namen. 508 SW želi šokirati, biti drugačen in poseben. In v tem je vsekakor daleč pred tekmeci. Na drugih področjih se je odrezal dobro, največ pa je izgubil ravno pri potniški kabini in višji ceni v primerjavi s tekmeci

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Ford mondeo

Mondeo je med vsemi tekmeci najstarejši in posledično tudi zaostaja na nekaterih področjih. V primerjavi z najboljšim je največ izgubil pri varnostnih sistemih, prav tako pa je v voznih lastnostih zaostaja za focusom ali fiesto. V prvi vrsti gre za udoben karavan, z velikim prtljažnikom, a majhno odprtino in povprečno prostornostjo na zadnji klopi. Njegov motor je bil med varčnejšimi, toda točke je izgubil zaradi najvišje cene med konkurenti in posledično najvišjega zavarovanja. Je pa izstopal v ceni servisov glede na petletno obdobje. Z 924 evri je servisiranje mondea skoraj polovico cenejše kot pri talismanu. Kot edini ima namesto prestavne ročice menjalnika vrtljivo stikalo, ki je v praksi preprosto za uporabo, samodejni menjalnik pa deluje izredno tekoče in uglajeno.