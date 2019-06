Novi VW passat: najboljši volkswagen do zdaj? #foto

Alltrack je dva centimetra višji od običajnega passata. Širino družini dajeta še športno obarvana različica R-line in priključni hibrid GTE. Foto: Gašper Pirman

Ocena



Passat je najbolje prodajani karavan in tretje najbolje prodajana limuzina, ki bo v prenovljeni obliki na naše ceste zapeljala v Passat je postal še bolj vsestranski poslovno-družinski avto, ki navduši s svojo širino in splošno uporabnostjo. Foto: Gašper Pirman



Hvalimo nov vozniški asistent, ki deluje do hitrosti 210 kilometrov na uro. Tudi na podeželskih cestah je s pomočjo navigacije sam zmanjševal hitrost pred zavojem ali križiščem. Še vedno je potrebna voznikova interakcija in predvsem pozornost, a sistem je deloval v večini primerov že sedaj zelo zanesljivo.



Žal novega dvolitrskega dizelskega motorja še nismo vozili, za naročilo bo na voljo nekoliko kasneje, smo pa sedli za volan priključnega hibrida GTE. Z daljšim električnim dosegom, večjo umetno pametjo in še izboljšano učinkovitostjo ima po ciklu WLTP 55 kilometrov dosega. Mi smo z ne povsem polno baterijo in prižgano klimatsko napravo zlahka prevozili 40 kilometrov.



Passat ostaja čustveno precej nevtralen karavan, vendar so pri Volkswagnu znali poudariti njegova glavne prednosti. Izboljšano je udobje v vožnji, tehnološko je postal naprednejši in s pomočjo vgrajene kartice SIM pripravljen na izboljšano uporabo pri flotnih kupcih. Teh je namreč v Evropi kar 75 odstotkov. Passat je najbolje prodajani karavan in tretje najbolje prodajana limuzina, ki bo v prenovljeni obliki na naše ceste zapeljala vseptembru. Oblikovno precej podoben predhodniku se je na podeželskih cestah pri Frankurtu še enkrat dokazal kot zelo uravnotežen avto. Nikjer ne izstopa, a je povsod dober in stavi na svoje široko znanje.Hvalimo nov vozniški asistent, ki deluje do hitrosti 210 kilometrov na uro. Tudi na podeželskih cestah je s pomočjo navigacije sam zmanjševal hitrost pred zavojem ali križiščem. Še vedno je potrebna voznikova interakcija in predvsem pozornost, a sistem je deloval v večini primerov že sedaj zelo zanesljivo.Žal novega dvolitrskega dizelskega motorja še nismo vozili, za naročilo bo na voljo nekoliko kasneje, smo pa sedli za volan priključnega hibrida GTE. Z daljšim električnim dosegom, večjo umetno pametjo in še izboljšano učinkovitostjo ima po ciklu WLTP 55 kilometrov dosega. Mi smo z ne povsem polno baterijo in prižgano klimatsko napravo zlahka prevozili 40 kilometrov.Passat ostaja čustveno precej nevtralen karavan, vendar so pri Volkswagnu znali poudariti njegova glavne prednosti. Izboljšano je udobje v vožnji, tehnološko je postal naprednejši in s pomočjo vgrajene kartice SIM pripravljen na izboljšano uporabo pri flotnih kupcih. Teh je namreč v Evropi kar 75 odstotkov.

Zlato jajce Volkswagna

V aprilu so pri Volkswagnu izdelali že 30-milijonti primerek passata, ki je zapeljal iz obrata Emben. Kot neposredni naslednik modela 1600 je leta 1973 prvič zapeljal s proizvodnega traku v Wolfsburgu in v 46 letih prodajno zlahka opravil z legendarnim hroščem (21,5 milijona prodanih avtov) in je tesno za petami evropskemu prodajnemu kralju golfu (35 milijonov prodanih avtov).

Slovenci seveda nismo naklonjeni limuzinam in se v primeru passata v kar 70 odstotkih odločimo za karavansko različico. Kljub temu skozi desetletja ohranja svoj stabilen položaj na trgu in je standardni član začetne deseterice najbolje prodajanih avtov v Sloveniji in najbolje prodajani karavan na svetu.

Spremenjena grafika zadnji žarometov je na zadku ena od glavnih sprememb. Foto: Volkswagen Majhni popravki: na cesti bo razlike težko opaziti

Čeprav nas velikokrat uradne fotografije zavedejo in so potem ob prvem stiku vizualne spremembe bolj očitne, je passat ostal oblikovno zelo podoben predhodniku. Sprednji žarometi v tehniki LED so zdaj serijski in se pohvalijo z nekoliko drugačno postavitvijo svetilnih teles. Na nosu smo opazili tudi nekoliko večjo podobnost z arteonom.

Kaj pravi zadek? Če smo iskreni, ne veliko. Oblikovalska ekipa je spremenila grafiko pri zadnjih žarometih in inženirji so se poigrali z lučmi LED. Ob odklepu avta se zadaj odvije prava igra svetlobe (glej video zgoraj).

V notranjosti bi se lahko igrali igro ''označi pet razlik'', če bi imeli fotografiji stare in nove potniške kabine. Obkrožili bi prenovljen volanski obroč, vizualno spremenjene digitalne merilnike in večjo večopravilno enoto brez fizičnih stikal (hkrati tudi bolj svetlečo in občutljivo za umazanijo).

Najbolj izurjene oči bi opazile še, da se je poslovila analogna ura, ki je bila nameščena med obema zračnima šobama na armaturni plošči. Zamenjal jo je osvetljeni logotip passat. Za peto spremembo pa je treba sesti v avto, saj se nanaša na uporabljene izboljšane materiale.

Analogno uro med prezračevalnimi šobami je zamenjal napis passat. Foto: Gašper Pirman

Digitalni merilniki so vizualno spremenjeni. Foto: Gašper Pirman

Polavtomatsko do 210 km/h

Med ključno tehnološko posodobitev spada vozniški asistent, ki lahko zdaj pomaga vozniku peljati avtomobil vse do hitrosti 210 kilometrov na uro. To je sicer še vedno druga stopnja avtonomne vožnje, zato mora imeti voznik ves čas nadzor nad vozilom. Z novim volanskim obročem, ki je precej bolj občutljiv na dotik, smo se volana pri uporabi tega sistema le še rahlo dotaknili in že je zaznal našo prisotnost.

Ta sistem prepoznava in prilagaja hitrost (tudi na podlagi podatkov GPS) vozila tudi glede na omejitve hitrosti, krožišča in ovinke. Pri Volkswagnu so ga poimenovali Travel Assist, vse sisteme samodejne vožnje pa so zdaj združili pod nazivom I. Q. Drive. V praksi se je izkazal za dobro pomoč vozniku, pred zavoji pa primerno zmanjša hitrost in vozniku ponuja dovolj pomoči pri daljših poteh.

Med bolj zaželenimi paketi pri nas opreme bo športno obarvani R-line. Foto: Volkswagen Pomembno besedo ima tudi priključni hibrid

Če je bil delež priključnega hibrida GTE na začetku še samo štiriodstoten, pa bo z nadgradnjo pogona narasel na 10 do 15 odstotkov. V primerjavi s prejšnjo različico ima baterijo z večjo zmogljivostjo, vendar dimenzije ostajajo nespremenjene. Po novem ima baterijo z zmogljivostjo 13 kilovatnih ur (za 31 odstotkov več kot prej), kar v praksi pomeni, da se električni doseg po kriterijih novega ciklusa WLTP poveča na do 55 km, pri limuzini pa na 56 km.

Najvišjo hitrost v električnem načinu so dvignili za 10 kilometrov na uro na 140 kilometrov na uro, GTE pa ostaja tudi vsestranski avto, saj lahko vleče prikolico s skupno maso 1.600 kilogramov. Skupna sistemska moč se ustavi pri 160 kilovatih (218 KM), 96 baterijskih celic pa pomaga dvigniti doseg avtomobila na skoraj 800 kilometrov.

Na podeželskih cestah okoli Frankfurta smo v električnem načinu prevozili 40 kilometrov, vendar smo imeli prižgano klimatsko napravo in smo vozili v običajnem prometnem toku. Zlahka bi lahko električni doseg podaljšali še za nekaj kilometrov, če bi upoštevali načela varčne vožnje.

Prenovljen najbolje prodajani motor

V passatu se premierno predstavlja na novo razviti motor 2.0 TDI Evo z močjo 110 kW (150 KM). Gre za najbolje prodajani motor pri nas, zato veseli dejstvo, da so ga občutno prenovili. Kar zadeva izpuste, je 2.0 TDI Evo opremljen z dvokatalizatorskim sistemom SCR in dvojnim odmerjanjem aditiva AdBlue. Preostali trije dizelski motorji razvijejo 88 (120 KM), 140 (190 KM) in 176 kilovatov (240 KM). Nabor bencinskih motorjev vključuje tri agregate TSI z močjo 110 (150 KM), 140 (190 KM) in 200 kilovatov (272 KM).

V notranjosti so spremembe manjše, vendar je potniški prostor še vedno zelo urejen in nadpovprečno tih. Foto: Volkswagen