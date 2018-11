Uradno: VW passata bodo izdelovali Čehi

Volkswagen je do zdaj passata izdeloval v nemškem Emdnu, to tovarno pa bodo (podobno kot tovarni v Zwickauju in Hannovru) do leta 2022 prilagodili za proizvodnjo električnih avtomobilov. Tovarna iz leta 1964 je izdelovala vse različice passata, ob tem pa tudi arteona.

Graditi bodo morali novo tovarno

Nemci so potrdili, da bodo proizvodnjo passata selili v češki Kvasiny, kjer stoji tovarna Škode. Tam bodo od leta 2023 naprej skupaj izdelovali passata in škodo superb ter škodo kodiaq.

Ker tudi Škodine tovarne delujejo na zgornji meji svojih proizvodnih kapacitet, so pri Volkswagnu potrdili iskanje nove tovarne v vzhodni Evropi. Med favoritinjami se omenjata predvsem Bolgarija in Turčija. Tja bodo iz Kvasinyja predvidoma selili tudi proizvodnjo škode karoq in seat atece.