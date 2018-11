Odgovor Tesli: Volkswagen bo gradil največjo tovarno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo v svojo tovarno v vzhodni Nemčiji vložil 1,2 milijarde evrov in tako zgradil največjo evropsko tovarno za električna vozila.

Volkswagen je bil do zdaj kljub določenim modelom na področju elektromobilnosti zadržan, drugače pa bo po letu 2020. Takrat bodo predstavili prvi model z nove platforme MEB, s katero bodo poskušali z deljenjem stroškov med posameznimi znamkami predvsem nižati ceno svojih serijskih električnih vozil. Po obljubah iz Wolfsburga bo to pomenilo vstopno ceno okrog 20 tisoč evrov in s tem ponujanje elektromobilnosti za širše množice.

Volkswagen bo prvi električni avtomobil z nove platforme (I.D. neo) izdelal konec prihodnjega leta in ga začel prodajati leta 2020. Foto: Volkswagen Obseg proizvodnje, ki bo kos tudi Tesli

Nemci bodo v ta namen povsem preuredili svojo tovarno v Zwickauju. Vanjo bodo vložili 1,2 milijarde evrov. Ta tovarna bo lahko letno izdelala do 330 tisoč električnih avtomobilov, kar je je neposredni odgovor na današnje proizvodne kapacitete ameriške Tesle, ki z novim modelom 3 čez nekaj mesecev že prihaja v Evropo.

Volkswagen bo električna vozila izdeloval tudi v tovarnah v Hannovru in Emdnu. Tam bodo zaradi manjše kompleksnosti tovrstnih avtomobilov potrebovali manj zaposlenih, a do leta 2028 skladno s sindikalnim dogovorom ne bodo smeli odpuščati delavcev, je poročal Bloomberg.