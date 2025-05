Ford fiesta je bil eden najbolj prepoznavnih majhnih avtomobilov v Evropi, ki pa so ga pri Fordu nehali izdelovati pred dvema letoma. Odločitev so sprejeli ob prepričanju, da bodo ostrejši predpisi pri izpustih CO2 preveč podražili avtomobile tega segmenta, obenem pa so tovarno v Kolnu za dve milijardi evrov preuredili za proizvodnjo električnih avtomobilov.

Koncept, ki je napovedal volkswagen ID.2. Ta na ceste prihaja prihodnje leto. Foto: Volkswagen

Pri Fordu so že predstavili dva električna modela, ki sta plod neposrednega sodelovanja z Volkswagnom in izkoriščanja njihove platforme MEB. To sta modela explorer in capri, ki sta tudi tehnološko zelo dobro izkoristila napredek omenjene platforme in se po uporabniški izkušnji v nekaterih vidikih (predvsem na področju hitrega polnjenja) lahko primerjata z najboljšimi.

Ker Volkswagen pripravlja manjšo različico platforme MEB, to odpira nove možnosti sodelovanja med obema znamkama. Da je sodelovanje že zdaj "zelo, zelo uspešno", je za britanski Auto Express potrdil Fordov vodja marketinga Martin Sanders. O konkretnih modelih za prihodnost sicer še ni govoril, a po besedah Sandersa obstajajo možnosti dodatnih sorodnih modelov.

Glede na napovedana Volkswagnova modela ID.2 in ID.1 bi bila lahko logična posledica obuditev ford fieste. Ta je bila z dolžino dobrih štirih metrov (4.026 mm) približno tako dolga kot ID.2. Ford bi z obuditvijo fieste dobil nov klasičen avtomobil, ki so se jim z upokojitvijo tako fieste kot focusa že odpovedali.