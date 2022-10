Uradno: Ford potrdil njen konec, zapuščina je izjemna #foto

Ford puma bo v električni različici posredna naslednica fieste. Foto: Gašper Pirman Ford bo v tovarni v nemškem Kölnu fiesto izdeloval le še dobrega pol leta. Junija 2023 bodo tam ustavili proizvodnjo fieste, ki jo je Ford izdeloval vse od leta 1976. Dlje se je na cesti obdržalo le še ime models transit.

Do poletja bodo v Nemčiji izdelovali le še petvratno izvedbo fieste, nato se bo pa tradicionalni model poslovil s cest. Do izpolnitve proizvodnih kvot bo fiesto v prihodnjih mesecih še mogoče naročiti.

It’s time to say goodbye to the little car that has touched us all. The big moments, the little moments, and all the ‘firsts’ – thanks for the memories. #FarewellFiesta 💙



As one era ends, another is just getting started – and we can’t wait to show you what we’ve got coming🔌⚡️ pic.twitter.com/uGb0EZdEOi