Konec po 47 letih? Ford očitno končuje s fiesto.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford svoj model fiesta izdeluje že 46 let.

Ford svoj model fiesta izdeluje že 46 let. Foto: Gašper Pirman

Ford, ki tega za zdaj uradno še ni potrdil, naj bi proizvodnjo fieste končal prihodnje leto in zanjo neposrednega naslednika ne načrtuje.

Ford fiesta obstaja že vse od leta 1976 in v teh 46 letih jih je Ford izdelal več kot 16 milijonov. Toda v zadnjih letih je prodaja fieste v Evropi močno upadla. Letos do konca poletja so jih prodali kar 45 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Puma je bila prodajno skoraj trikrat uspešnejša.

Ker Ford načrtuje električno različico pume, naj bi se fiesta že prihodnje leto, po 47 letih, poslovila iz tovarn, je poročal britanski The Sun. Pri Fordu teh namigovanj za zdaj niso potrdili, niso pa jih tudi povsem ovrgli.

Puma je prodajno in poslovno veliko uspešnejši avtomobil od fieste. Foto: Gašper Pirman

Pri Fordu namreč ne skrivajo ambicij, da bodo do leta 2030 v Evropi prodajali le še električna vozila. Obenem želijo zmanjšati število svojih modelov in se osredotočiti na tiste, ki jim prinašajo dobre rezultate.

To je vsekakor puma, fiesta pa že dalj časa ne več.

Podobno kot s focusom, zanj nameravajo proizvodnjo ustaviti leta 2025, naj bi se zgodilo tudi s fiesto. Namesto focusa bo imel Ford novega električnega križanca (manjšega od mustanga mach-e), ki bo prihajal z osnove volkswagna ID.4 in ga bodo tudi izdelovali v nemškem Kölnu. Fiestino vrzel bo zapolnila električna puma.

Ford želi že leta 2026 doseči letno raven 600 tisoč prodanih električnih avtomobilov, ki bodo vsaj za zdaj večinoma nastajali na Volkswagnovi električni platformi MEB.