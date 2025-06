Lani avgusta smo pisali o načrtih estonskega podjetja Eleport, ki je takrat s svojimi električnimi polnilnicami napovedal prihod tudi v Slovenijo in na Hrvaško. Pred trgovskim središčem na ljubljanskem Rudniku zdaj polnilnice že stojijo, a še ne delujejo. Na voljo je 12 hitrih polnilnic. Po naših informacijah bodo polnilnice že kmalu dokončno priključene in pripravljene za uporabo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

To so ultra zmogljive polnilnice z enosmernim tokom DC, ki bodo precej popestrile ponudbo hitrih polnilnic tako za slovenske uporabnike kot tudi za tujce z električnimi avtomobili, ki so na poti mimo Ljubljane. V slovenski prestolnici ni prisoten Ionity, zato pa ima Tesla pri hotelu na Brdu svoj polnilni park (odprt je tudi za električne avtomobile drugih znamk), Petrol pa ima svoje najzmogljivejše polnilnice v sklopu postajališča na Barju.

Prihod Estoncev bo popestril tudi cenovno ponudbo. Lokacija je zaradi trgovskega središča primerna, napovedana cena pa trenutno znaša 61 centov za kilovatno uro. Pri klasični polnilnici AC bo cena za eno kilovatno uro (kWh) znašala 40 centov.

Pomembno: hitro polnjenje je cenejše od bencina le z naročnino



Brez naročnine ali zakupljenega paketa je ultra hitro polnjenje dražje kot točenje bencinskega ali dizelskega goriva. Pri povprečni porabi 18 kilovatnih ur na sto kilometrov bi sto kilometrov dosega na estonski polnilnici stalo od deset do 11 evrov, pri porabi šest litrov na sto kilometrov pa bi bila cena za nakup bencina ali dizla manj kot devet evrov.



Take polnilnice so torej še vedno prvotno namenjene občasnemu polnjenju, torej za vse tiste, ki potujejo mimo ali za domačine, ki se jim nekoliko mudi.



Drugače je pri sklenjenih naročninah, ki se rednim uporabnikom poplačajo hitro. Z naročnino bi na Teslini polnilnici z avtomobilom druge znamke za sto kilometrov plačali okrog šest evrov, podobno tudi pri Ionityju in pri največjem paketu tudi pri Petrolu.

Koliko stane ena kilovatna ura elektrike? Razlike so lahko velike.

Pri Petrolu na Barju je treba za eno kWh plačati 70 centov, pri Tesli pa njihovi uporabniki plačajo manj kot 40 centov, voznikih drugih znamk pa 50 centov. Cene pri Tesli so spremenljive glede na čas v dnevu (in pričakovano zasedenost).

Tesla drugim uporabnikom ponuja mesečno naročnino in s tem nižjo ceno hitrega polnjenja, enako tudi Ionity. Teh polnilnic v Ljubljani torej ni, stojijo pa med drugim v Kopru, pri Novem mestu, Radovljici, Žalcu in Mariboru.

Naročnino ponuja tudi Petrol, kar pa je zanimivo predvsem za Slovence in manj za tujce. Ti so z naročninami vključeni v večje sisteme, kot sta Ionity in Tesla, kar v nezavidljiv konkurenčni položaj postavlja lokalne ponudnike (Petrol v Sloveniji, Elen na Hrvaškem).

Estonci obljubljajo dinamično prilagajanje cen

Estonski Eleport je za zdaj poleg Slovenije in Hrvaške prisoten v državah vzhodne Evrope (Estonija, Latvija, Litva, Poljska), zato ga predvsem vozniki iz Skandinavije, Nemčije in preostale Zahodne Evrope še redkeje uporabljajo. Mesečnih naročnin z nižjimi cenami ne obljubljajo. Registracija v njihov sistem ceno polnjenja samodejno zniža za devet centov na kWh, obljubljajo pa dinamično prilagajanje cen polnjenja.