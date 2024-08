Estonci prihajajo v Slovenijo: prva novost v Supernovi na Rudniku #foto

Estonsko podjetje Eleport je s svojimi polnilnicami že prisotno na Poljskem, v Litvi, Latviji in Estoniji, prek prevzema avstrijskega TurboVolta pa se bodo razširili tudi v Slovenijo in na Hrvaško. Trenutno upravljajo z 800 polnilnicami, število pa bo do konca leta naraslo do 1.350.

Na Hrvaškem ciljajo na nove polnilne parke v Zagrebu in Zadru, v Sloveniji pa so se usmerili proti Ljubljani. Cilj je nakupovalno središče Supernova na Rudniku, ki trenutno ustreznih polnilnic nima.

Dobavitelj polnilnic pri Supernovi bo Kempower. Foto: Eleport

Vsako polnilno mesto bo imelo dvanajst hitrih polnilnic z močjo polnjenja do 300 kilovatov za vsak priključek. Dobavitelj polnilnic bo Kempower. Omenjene tri lokacije pa predstavljajo le prvo fazo širitve. Skupno nameravajo v Sloveniji in na Hrvaškem postaviti 17 polnilnih parkov, ob omenjenih v Ljubljani, Zagrebu in Zadru torej še štirinajst dodatnih.

Časovnega okvirja za postavitev niso razkrili, so pa napovedali, da bodo vse njihove polnilnice v šestih državah uporabljale električno energijo iz obnovljivih virov.

Eleport napoveduje hitre polnilnice z močjo vse do 300 kilovatov. Foto: Eleport

Nova konkurenca za Petrol in Teslo, Ionityja v Ljubljani ni

Ljubljana bo tako kot središče avtocestnega križa dobilo nove ultra zmogljive polnilnice. Blizu Rudnika jih ima na Barju že Petrol, na Brdu pri Ljubljani pa poleg avtoceste tudi Tesla - te so že odprte tudi za druge avtomobilske znamke. Ionity v Ljubljani ni prisoten. Pomemben dejavnik pri lovu na uporabnike električnih avtomobilov, ki bodo lahko med obiskom nakupovalnega središča baterijo napolnili v celoti, bo cena uporabe polnilnic.

Ljubljanske Tesline polnilnice so odprte tudi za ostale avtomobile. Foto: Gregor Pavšič

Cene za zdaj še niso znane. TurboVolt na Hrvaškem za eno kilovatno uro (kWh) na klasični polnilnici AC želi 40 centov, cene za polnilnic DC še niso objavili.

Tesla v Ljubljani na polnilnici DC za eno kWh za voznike ostalih avtomobilov zaračuna od 55 do 60 centov (lastniki tesel plačajo med 40 in 50 centi), Petrol pa 70 centov.