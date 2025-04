Ionity bo pri Munchnu testno postavil svojo najzmogljivejšo električno polnilnico do zdaj. Ta bo omogočala polnjenje z močjo vse do 600 kilovatov.

Ionity bo prvič v svojo mrežo postavil ultra zmogljivo megavatno polnilnico Alpitronica (HYC1000). Ta bo omogočala najvišjo moč polnjenja vse do 600 kilovatov, česar danes električni avtomobili sicer še ne zmorejo. Le z enim izmed električnih avtomobilov smo do zdaj pri polnjenju presegli moč 300 kilovatov - to je bil porsche taycan. Trenutne polnilnice v mreži Ionity nudijo moč do 350 kilovatov.

Foto: Ionity

Prilagojena bo uporabi osebnih vozil

Alpitronicova polnilnica bo razpoložljivo električno moč razdelila na štiri polnilnice, vsaka med temi ima dva priključka. Istočasno se bo tako lahko polnilo do osem avtomobilov, pri tem pa se bom moč prilagajala glede na število hkratnih porabnikov.

Polnilnico bodo prilagodili izključno za osebna vozila (priključek CCS), ne bo pa posebej prilagojena za električne tovornjake (kabel MCS).

Testno polnilnico bodo najprej preizkusili pri Munchnu. Če ne bo težav s programsko in strojno kompatibilnostjo, jih bodo nato začeli širiti tudi na ostale lokacije.

Podjetje Alpitronic so ustanovili pred šestimi leti v Bolzanu, kjer ima tudi svoj sedež in proizvodnjo.