Kitajski BYD je razkril svojo novo platformo, ki omogoča polnjenje električnih avtomobilov z močjo vse do tisoč kilovatov, kar je trikrat več, kot zmorejo danes najboljši, na primer porsche taycan.

Postavili bodo več kot štiri tisoč polnilnic z močjo tisoč kilovatov. Foto: BYD Največji kitajski avtomobilski proizvajalec je v preteklosti že poskrbel za več tehnoloških inovacij (na primer baterije v obliki rezila), zdaj pa napovedujejo velik preskok pri hitrosti polnjenja električnih avtomobilov. Razkrili so platformo super-e, ki ima kar tisočvoltno zasnovo in omogoča polnjenje z močjo do tisoč kilovatov (en megavat).

V petih minutah bi avtomobil lahko dobil tudi 400 kilometrov dodatnega dosega. Po besedah Wang Chuanfuja, predsednika skupine BYD, želijo s tem odpraviti še enega zadnjih strahov voznikov klasičnih vozil glede električnih avtomobilih - to je doseg. "Naš cilj je, da polnjenje postane tako hitro kot dolivanje goriva v klasični avtomobil," je povedal Wang.

Po trditvah BYD bo platforma še pri 90-odstotni napolnjenosti omogočala polnjenje z močjo 600 kilovatov.

BYD z novo platformo odgovarja kritikom, ki so jim do zdaj očitali precej nizke polnilne moči pri enosmernem toku DC.

Foto: BYD

Postavili bodo štiri tisoč ustreznih polnilnic

Seveda so za taka polnjenja potrebne ustrezne priključne moči in predvsem polnilnice. BYD je razvil svoje vodno hlajene polnilnice z močjo 1.360 kilovatov, kar je skoraj štirikrat več, kot zmorejo polnilnice evropskega Ionityja. Po vsej Kitajski bodo postavili več kot štiri tisoč takih polnilnic, časovnega okvira za ta investicijski projekt pa za zdaj še niso razkrili.

Tesla ima na Kitajskem več kot dva tisoč hitrih polnilnih mest (11.500 priključkov), Zeekr (Geely) želi do leta 2026 postaviti sto tisoč priključkov (dva tisoč ultrazmogljivih polnilnih parkov), tudi Huawei ima že več kot 50 tisoč priključnih mest najrazličnejših moči. Tudi manjši proizvajalci vlaga v lastno polnilno infrastrukturo - Li Auto je v slabih dveh letih postavil 1.900 polnilnic.