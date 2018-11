Teslina norišnica v Evropi: dolge vrste za model 3

Tesla je začela včeraj prvo predstavitveno turo novega modela 3 v Evropi in pred izbranimi prodajnimi saloni so bile dolge vrste navdušencev nad električnim avtomobilom Elona Muska.

Tesla je v zadnjem letu z modelom 3 preživela pravi pekel. Začelo se je s proizvodnimi težavami, ki pa so jih nato rešili in danes jih vsak teden že izdelajo okrog štiri ali pet tisoč. Do zdaj so jih izdelali že več kot sto tisoč, Tesla pa zdaj ta avtomobil predstavlja tudi potencialnim kupcem v Evropi.

Dolge čakalne vrste po evropskih mestih

Uradno so model 3 predstavili že v angleškem Goodwoodu in tudi na avtomobilskem salonu v Parizu. Elon Musk prve dostave avtomobila v Evropo obljublja spomladi prihodnje leto, v nekaj evropskih državah (Italija, Nemčija, Švica, Avstrija, Norveška, Belgija ...) pa so zdaj začeli uradno serijo predstavitvenih dogodkov.

Objavljeni videoposnetki na družbenih omrežjih kažejo na zelo veliko zanimanje Evropejcev, da pobližje spoznajo ta avto, ki je v marsičem povsem drugačen od tradicionalno evropskih. Na Siol.net smo teslo model 3 že spoznali v Atlanti, kjer nas je navdušilo predvsem zelo odzivno in dobro delovanje velikega digitalnega zaslona na dotik.

Seveda pa veliko navdušenje Evropejcev nad teslo 3 še ne pomeni samoumevno tudi rekordno velike prodaje v prihodnjih letih. Evropski avtomobilski trg je v marsičem drugačen od drugih velikih svetovnih trgov. Iz ZDA prihajajo tudi poročila o težavah modela 3 ob nizkih temperaturah (odpiranje oken, kljuk v vratih ...), morebitni večji zapleti pa bi lahko vplivali na uspešnost Teslinega avtomobila v Evropi.

Utrip ob predstavitvi tesle modela 3 v Evropi: