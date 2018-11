Začel se je ljubljanski teden gina, spomladi prihaja še festival

Ekipa, ki je pred šestimi leti v Ljubljani začela z Odprto kuhno in ji pozneje dodala Pivo & Burger Fest, želi zdaj zajahati še val priljubljenosti gina.

Začel se je namreč ljubljanski teden gina, poimenovan Brina, v okviru katerega bo 18 ljubljanskih lokalov streglo koktajl s tem istim imenom. Recept zanj je sestavil Gašper Čarman, eden vodilnih slovenskih poznavalcev vina in drugih alkoholnih pijač - koktajl Brina je namešal z ginom Gin Brin, mu dodal sirup ingverja, jabolka in limone ter rožnati tonik.

Brina, zaščitni koktajl ljubljanskega tedna gina Foto: Jaka Birsa / Brina

Lokali, kjer boste lahko do 26. novembra srkali koktajl Brina, so: As Aperitivo, Atelje, Centralna postaja, ČINČIN, EK, eVino, Fétiche, Slovenska hiša in Figovec, Lepa žoga, Magda, pivnica Lajbah, Pop's Place, Pritličje, TaBar ,TOZD, Vander Urbani Resort in vinoteka Movia.

Spomladi sledi ljubljanski festival gina

Ljubljanski teden gina in z njim povezan koktajl pa pravzaprav napovedujeta še večji ginu posvečen dogodek, ki naj bi se zgodil spomladi prihodnje leto - ljubljanski festival gina. Tam napovedujejo zbor vseh slovenskih proizvajalcev gina in tudi nekatere najbolj znane mojstre gina iz tujine.

Na festivalu se bo ginu in mešanicam z njim pridružila tudi kulinarika, pravita Alma in Lior Kochavy, ki sta svojo zamisel predstavila v ljubljanski restavraciji Atelje, kjer so hišni mojster Jorg Zupan in njegov gost Luka Košir iz gostišča Grič ter Tina Pirnat, mojstrica mešanja pijač iz eVina, pokazali, kako je videti večerja z "ginsko" namesto vinske spremljave.

Luka Košir in Jorg Zupan Foto: Jaka Birsa / Brina

Prvo jed, dimljeno postrv z gelom iz alg in ruševja ter postrvjimi ikrami, je zakuhal Košir, spremljal pa jo je negroni, klasični koktajl, ki ga je Tina Pirnat pripravila z ginom Monologue. Sledil je Zupanov tatarski biftek z inčuni, brinom in koriandrom, spremljal pa ga je Gin Brin s sokom limone in sodo.

Kaki na krožniku in kaki v kozarcu Foto: Jaka Birsa / Brina

Tretjo jed, kaki s kolerabo, orehi in zažgano likviricijo, je začinil gin Monologue s tonikom in koščki kakija, h glavni jedi, jelenovi klobasi s pirejem gomolja zelene in borovničevo omako, pa so prinesli gin Karakter z borovničevim sokom in tonikom. Jasno, gin je mogoče piti tudi ob sladicah, drobljencu z majaronom, kremi skutine torte in sladoledu gozdnih sadežev so pristavili koktajl z ginom Karakter, grenivko, bergamotko in tonikom ter - drobnjakom.

