Prvi ljubljanski gin: zvarila sta ga ljubitelja viskija

Boštjan Marušič je študiral računalništvo, Borut Osojnik filozofijo, oba pa sta že od nekdaj v tesnem stiku s pridelavo in izdelavo alkoholnih pijač. Boštjan se je prek ženine družine najprej začel ukvarjati z vinogradništvom in vinarstvom, nato z varjenjem piva in zdaj še z destilacijo, Borut pa je nekoč uvažal in prodajal škotski viski ter kuhal absint, marsikaj o destilaciji pa se je naučil od očeta, sicer kemika, ki je izumljal tudi nove tipe kotlov za destilacijo.

Najprej je prišel viski

Skupni jezik sta Boštjan in Borut našla v viskiju in rodila se je ideja, da bi ustvarila svojega, slovenskega oziroma ljubljanskega. Prva "runda" je šla na zorenje v sode pred slabima dvema letoma in bo nared za pokušino čez kakšno leto, ko bodo minila tri leta zorenja.

Gre za enosladni, 'single malt' viski, narejen po škotskem vzoru, sicer pa želita na trg poslati dva različna viskija - enega bolj svežega, sadnega, ki bi potreboval manj zorenja, in drugega bolj dimljenega, robustnejšega. "Takšnega, ki je nama osebno bolj všeč," sta pojasnila.

Borut Osojnik in Boštjan Marušič sta pred kratkim predstavila nov gin, poimenovan po - polomljenih kosteh. Foto: Ana Kovač

Ko sta leta 2016 polnila prve sode viskija, sta si v razmiku nekaj dni oba polomila kosti, Boštjan stegnenico, Borut pa nosno kost. Tako je po (nesrečnem) naključju nastalo ime Broken Bones (zlomljene kosti), ki ga nosita tako viski kot gin oziroma njuna destilarna.

Gin, ki ga lahko pijemo čistega

Medtem ko viski Broken Bones še zori, pa je že mogoče piti gin s tem imenom. "Z ginom sva se pravzaprav začela spoznavati med raziskovanjem viskija, na raznih festivalih, kjer smo poskušali tudi gin," je povedal Boštjan. "Tako sva ugotovila, da gin danes ni več le to, kar smo poznali v mladosti in kar nama nikoli ni bilo preveč všeč, ampak je lahko zelo poseben."

Tako sta se odločila, da ustvarita tudi svojega. "Hotela sva gin, ki ni le za koktajle, ampak ga lahko pijemo čistega, kot viski," je pojasnil Borut. "Zato je svež, eteričen in z rahlo poudarjenimi citrusnimi aromami." Ob standardni kombinaciji brinovih jagod, koriandra in korenine angelike sta za aromatike uporabila tudi korenino perunike, črni in zeleni kardamom, za slovenski pečat pa tudi šipek in lipove cvetove.

Foto: Ana Kovač

Na okus vpliva tudi stopnja alkohola

"Nekateri pravijo, da je nekoliko močan, ima 45 odstotkov alkohola, a sva s preizkušanjem ugotovila, da se ta kombinacija aromatikov najbolje obnese pri točno tej stopnji alkohola," je Borut povzel leto dni dolgo iskanje popolnega recepta.

"Ugotovila sva namreč, da so pri različnih stopnjah alkohola v ospredju in ozadju različne arome, in preizkusila vrsto različnih alkoholnih stopenj, vse tja do 47-odstotne," je pojasnil in v smehu dodal, da sta v naporne preizkuse vključila tudi vrsto prijateljev, da bi našli idealno razmerje.

"Iskala sva kombinacijo, ki bo všeč nama, izkazalo pa se je, da je všeč tudi drugim," pravita. Javnosti sta ga prvič predstavila sredi maja na festivalu ginov v Portorožu, in kot sta povedala, je prvi ljubljanski gin naletel na odlične odzive. Mi smo ju ujeli med predstavitvijo na prvi junijski Odprti kuhni v Ljubljani, konec junija pa se bosta ob boku praktično vseh ginov, ki trenutno nastajajo v Sloveniji, predstavila v Dutovljah na festivalu Gin&Brin.

Foto: Ana Kovač

"Trenutno sva garažni oziroma kletni projekt," je dejal Boštjan, "kotel za viski imava na Kodeljevem, kotel za gin, ki je precej višji, pa je trenutno v okolici Vrhnike, kjer tudi starava viski. Doma v Ljubljani nama je preprosto zmanjkalo prostora."

A glede na pozitivne odzive občinstva bosta morala kmalu začeti uresničevati načrt oziroma željo po enotni lokaciji v Ljubljani, kjer bi imela na enem mestu vse od destilarne in skladišča za zorenje do degustacijskega prostora. "Za majhne proizvajalce je osebni stik s kupci bistven," sta pojasnila, "ljudje te morajo osebno spoznati, s tem izstopiš iz množice."