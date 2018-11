Dolenjske žganice prepričale Azijce

Samo Kenda, prvi mož destilarne Berryshka Foto: Berryshka V Obrhu pri Dolenjskih Toplicah nastajajo nekatere od najbolj prepoznavnih slovenskih žganic, tam namreč deluje destilarna Berryshka, kjer se je izdelava žganih pijač rodila kot nadaljevanje proizvodnje eteričnih olj, zlasti brinovega eteričnega olja.

Tako so se lotili brinovega žganja, pozneje pa še vrste drugih žganic in sadnih likerjev, ki so v zadnjih letih na mednarodnih tekmovanjih pobrali več priznanj. Na zadnje je destilarna Berryshka z ocenjevanja Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HK IWSC) odnesla dve medalji, njihov borovničev liker je prejel srebrno, London gin pa bronasto priznanje - ta gin je sicer prva priznanja in nagrade prejel že leta 2013, letos pa je srebrno medaljo prejel tudi na ocenjevanju World Spirit Awards.

"Priznanja dokazujejo, da delamo prave stvari. Vsaka nagrada poskrbi, da postanemo v svetu bolj prepoznavni," je ob uspehu dejal mojster destilacije Samo Kenda, ob tem pa napovedal naslednjo novost, ki jo pripravljajo - prvi slovenski viski iz izključno domačih surovin.

Preberite še: