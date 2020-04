Slovenski gin razglasili za najboljšega v Evropi

Borut Osojnik in Boštjan Marušič, avtorja gina Broken Bones, ki so ga razglasili za najboljšega v Evropi

Med glavnimi dobitniki letošnjih The Gin Guide Awards, nagrad najboljšim ginom na svetu, je tudi slovenski predstavnik. Gin Broken Bones london dry, ki sta ga Boštjan Marušič in Borut Osojnik pred dvema letoma predstavila kot prvi ljubljanski gin, je v konkurenci ginov iz več kot 30 držav po svetu slavil v kar treh kategorijah.

Broken Bones london dry so razglasili za najboljši gin v Evropi, ob tem pa je zmagal tudi v kategoriji ginov london dry (gre za način produkcije) ter v kategoriji sodobnih, netradicionalnih ginov z več kot 42 odstotki alkohola.

Zmagovalce The Gin Guide Awards s slepo pokušino določi komisija, sestavljena iz poznavalcev, destilarjev, trgovcev in barmanov. Ocenjujejo videz, aromo, okus, občutek v ustih, pookus in splošno kakovost.

Šipek in lipa za slovenski pečat

"Hotela sva gin, ki ni le za koktajle, ampak ga lahko pijemo čistega, kot viski," sta nam avtorja pojasnila pred slabima dvema letoma, ko je gin Broken Bones prvič prišel na trg. Njegov okus je svež, eteričen in z rahlo poudarjenimi citrusnimi aromami, ob standardni kombinaciji brinovih jagod, koriandra in korenine angelike sta za aromatike uporabila še korenino perunike, črni in zeleni kardamom, za slovenski pečat pa tudi šipek in lipove cvetove.

