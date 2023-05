Tudi Škoti ugotavljajo, da Slovenci preveč pijemo

V škotski fundaciji Abbeycare so analizirali podatke Svetovne zdravstvene organizacije o porabi alkohola in jih primerjali s podatki o prometnih nesrečah zaradi alkoholiziranosti, boleznih in smrtih, povezanih z alkoholizmom, ter pivskimi navadami. Slovenija, ki po registrirani porabi alkohola že tako spada v sam vrh evropskih držav, se je na tej lestvici uvrstila na nezavidljivo šesto mesto, za Rusijo, Belorusijo, Latvijo, Litvo in Irsko.