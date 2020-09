Bi poskusili gin tega postavnega Slovenca?

Podjetni vplivnež Franko Bajc se je podal v podjetniške vode in se domislil novega projekta, ki bo kaj kmalu ugledal luč sveta. "Pridelal sem svoj gin tonik. Čeprav kot človek, ki ima rad zdravo življenje in šport, redkokdaj popijem alkoholno pijačo, sem mnenja, da mora ob teh izjemnih priložnostih biti ta pijača zares vrhunska. Odrasel sem na podeželju, pridelava vina in domačih stvari so mi blizu, in od tod tudi navdih za mojo prvo pijačo," je razkril navdušeni Franko. Sicer pa bo gin nekakšna mešanica okusov, kjer se bosta srečali Primorcu draga Vipavska dolina in Dalmacija.

Franko Bajc uživa v naravi in vsakodnevno skrbi za izklesano telo. Foto: Instagram Franko se je v zadnjem času zavihtel tudi med precej uspešne vplivneže, saj ima na svojem profilu na Instagramu že skoraj 40 tisoč sledilcev. Med njimi je seveda največ deklet, ki so navdušena nad njegovimi fotografijami, kjer pogosto pokaže tudi svoje mišice in izklesano telo. "Kljub temu še nimam dekleta, saj tiste prave še nisem srečal," nam je zaupal Ajdovec.