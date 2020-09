Znane Slovenke burile domišljijo #video

Poletje bo kmalu za nami, prav tako številne vroče objave znanih Slovenk v kopalkah. Katere slovenske estradnice so zbrale pogum in s svojimi fotografijami v kopalkah najbolj zaznamovale družbena omrežja?

Za nami je neobičajno poletje, a to ne pomeni, da ni bilo vroče in lepo. Za to so med drugim poskrbele tudi številne znane Slovenke, ki so na svojih družbenih omrežjih pridno objavljale fotografije, kjer so se pokazale v kopalkah in tako razkrile svoje ženske čare.

Pred nami zadnji poletni konec tedna

In ker je pred nami zadnji poletni konec tedna, saj 22. septembra tudi uradno prestopimo v jesen, je to tudi čas, da se v "lepem slogu" poslovimo od poletja, zato smo za vas izbrali slovenske estradnice, ki so s svojimi objavami požele največ zanimanja v javnosti. Od slovenske dive Helene Blagne, modne poznavalke Lorelle Flego do pevke Špele Grošelj.