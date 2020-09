Glasbenica Manca Špik je praznovala okrogli jubilej, ob tem pa jo je čakalo posebno darilo. Njena "glasbena družina", s katero ustvarja že vrsto let, in prijatelji, med njimi Marjetka in Raay, Nika Zorjan, Luka Basi, BQL in drugi, so ji najprej "ukradli" njen profil na Instagramu in ji na njem čestitali, nato pa so jo z baloni in torto presenetili še na njenem domu.

Manca Špik se je razveselila presenečenja. Foto: Instagram Pevka se je presenečenja zelo razveselila, veseli pa se tudi novega obdobja v življenju. Kako tudi ne, saj je na glasbeni sceni še vedno priljubljena in uspešna, čeprav se v teh vodah giblje že od svoje mladosti. Prav tako je presrečna v svoji materinski vlogi, za povrhu pa še vedno ostaja mladostna in lepa, za kar vsakodnevno skrbi z zdravo prehrano, gibanjem v naravi in jutranjo jogo. Vse najboljše, Manca!