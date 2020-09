Slavne Slovence je zdaj mogoče "kupiti": cene se gibljejo med 20 in 300 evri

Koncertov v Sloveniji praktično ni, gledališke predstave so zelo omejene, filmska in TV-produkcija pa precej okrnjena. Izvajalci in ustvarjalci so ostali brez dohodka, občinstvo pa brez stika z njimi. Praznino na eni in na drugi strani želi zdaj zapolniti novi spletni portal hejhej.si, na katerem je mogoče naročiti videosporočila, ki jih posebej za vas posnamejo znani Slovenci in Slovenke.

Filip Flisar stane 69, Jure Godler pa 120 evrov

Portalu se je do zdaj pridružila že vrsta glasbenikov, komikov, športnikov, TV-osebnosti, igralcev in drugih slovenskih ustvarjalcev. Vsak od njih ima svojo ceno, te se gibljejo med 20 in 200 evri, za ta znesek pa bo izbrani zvezdnik posnel videosporočilo, ki ga lahko naročite - za vas ali za koga drugega.

Portal hehej.si so ustvarili Boštjan Prijanovič, Jože Robežnik, Perica Jerković in Matevž Berkopec. Foto: Matic Kremžar

Dva od ustanoviteljev portala, standup komika Perico Jerkovića in TV-voditelja Jožeta Robežnika je mogoče tudi "kupiti". Jerković je precej poceni, videosporočilo vam posname že za 25 evrov, nekoliko dražji - 40 evrov - je Robežnik.

Za sporočilo športnega asa Filipa Flisarja je denimo treba odšteti 69 evrov, obraz Planet TV Jure Godler "stane" 120 evrov, najdražji pa je igralec Jonas Žnidaršič, za katerega je treba plačati 299 evrov.

Foto: zajem zaslona

Zamisel plačevanja za personalizirana sporočila zvezdnikov ni povsem nova, podobne storitve so v tujini že dodobra uveljavljene. Med njimi je najbolj znana aplikacija Cameo, ki ponuja personalizirana videosporočila, spletne klepete in videoklice z nekaterimi največjimi svetovnimi zvezdniki. So pa tudi cene zvezdništvu primerne - raper Snoop Dogg za videosporočilo zaračuna 690 evrov, enako tudi nekdanji košarkarski zvezdnik Dennis Rodman, zvezda resničnostne TV Caitlyn Jenner pa stane kar 2300 evrov.

