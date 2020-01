Kako so znani Slovenci premagali krizo srednjih let? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po več kot 15 letih so oboževalci franšize Podli fantje končno prišli na svoj račun in uživali ob novi izvrstni akciji. Tretji del legendarnega filma, ki je med največje hollywoodske zvezde povzdignil tudi glavna igralca Willa Smitha in Martina Lawrencea, je namreč le dan po svetovni premieri Podli fantje za vedno prišel v slovenske kinematografe.