Koliko skritih kalorij popijete z alkoholnimi pijačami?

Alkoholne pijače so v družbi precej pogoste, ob njih se zabavamo, družimo in pogosto celo pozabimo, kako škodljive so lahko za naše telo. Težava nastane pri tem, da za veliko ljudi resnično velja pregovor "eden ni nobeden", zato so meje hitro prekoračene. Alkohol pa ne vpliva le na naše zdravje, ampak tudi na naše kilograme, ki se lahko hitro povzpnejo, saj alkohol vsebuje veliko skritih kalorij. V nadaljevanju razkrijemo, koliko kalorij imajo najbolj priljubljene alkoholne pijače.

Aperol spritz

Aperol spritz je mešanica Aperola, prosecca in gazirane vode. Ta osvežilna pijača se običajno pije kot aperitiv pred obrokom, še posebej v poletnih mesecih. En kozarec (200 ml) Aperol spritza ima približno 150 kalorij.

Kozarec Apperol Spritza vsebuje okoli 150 kalorij. Foto: Shutterstock

Belo vino

Belo vino se prileže kot aperitiv, k lahkim jedem, kot so ribe in perutnina, ali pa kar tako ob sproščenem druženju. Poznamo veliko različnih vrst in slogov, v povprečju pa ima en kozarec (150 ml) belega vina okoli 120 kalorij.

Kozarec belega vina vsebuje približno 120 kalorij. Foto: Shutterstock

Rdeče vino

Rdeče vino se prileže ob večerji, zlasti ob težjih mesnih jedeh, ali pa ob druženju s prijatelji. Kot pri belem je tudi pri rdečem vinu veliko različnih sort in slogov, v povprečju pa ima en kozarec (150 ml) rdečega vina okoli 125 kalorij.

Kozarec rdečega vina vsebuje okoli 125 kalorij. Foto: Shutterstock

Pivo

Pivo je pijača iz fermentiranega ječmena, hmelja, vode in kvasa. Pije se ob različnih priložnostih, na sproščenih druženjih ali ob obrokih, še posebej priljubljeno pa je na piknikih in v pivnicah. Dobro se poda tudi k pici. En kozarec (500 ml) piva ima približno 215 kalorij.

Kozarec piva vsebuje okoli 215 kalorij. Foto: Shutterstock

Gin tonic

Gin tonic je mešanica gina in tonika. Pije se kot aperitiv ali osvežilna pijača ob različnih priložnostih. En kozarec (200 ml) gin tonica ima približno 170 kalorij.

Kozarec Gin Tonica vsebuje okoli 170 kalorij. Foto: Shutterstock

Koktajl Sex on the beach

Koktajl Sex on the beach je mešanica vodke, brusničnega soka, pomarančnega soka in breskovega likerja. Pije se na zabavah in poletnih druženjih, še posebej na plaži. En kozarec (250 ml) koktajla Sex on the Beach ima približno 230 kalorij.

Kozarec koktejla vsebuje okoli 230 kalorij. Foto: Shutterstock

Peneče vino

Peneča vina pijemo predvsem ob dogodkih, ko želimo nazdraviti ob kakšnem uspehu, ali pa kot aperitiv pred večerjo. En kozarec (150 ml) penečega vina ima približno sto kalorij.

Kozarec penine vsebuje okoli 100 kalorij. Foto: Shutterstock

Žgane pijače

Žganja so destilirane alkoholne pijače, ki vključujejo viski, vodko, rum, tekilo in podobne. Pijejo se ob različnih priložnostih, čiste, z ledom ali kot sestavina v koktajlih. Ena merica (45 ml) žgane pijače ima približno sto kalorij, odvisno od tega, katero žgano pijačo izberemo.

Kozarec žgane pijače vsebuje okoli 100 kalorij. Foto: Shutterstock

Primerjava kalorij v 100 mililitrih alkoholne pijače aperol spritz 75 belo vino 80 rdeče vino 83 pivo 43 gin tonic 85 koktajl 92 peneče vino 67 žgane pijače 222

