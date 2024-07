Novo pravilo prehranjevanja, ki je obnorelo splet

Za nove prehranske smernice je poskrbela ameriška nutricionistka dr. Amy Shah. Zasnovala je preprost prehranski koncept, ki bi se ga lahko držal čisto vsak.

Tega prehranskega pravila se lahko držimo čisto vsi. Foto: Shutterstock

Pravilo 30-30-3 ponuja preprost način prehranjevanja, ki se ga je lahko držati in bo poskrbel, da se boste bolje počutili. Ob tem je priporočljivo biti pozoren tudi na splošna pravila, ki pravijo, da dve ali tri ure pred spanjem ne smemo jesti, svojemu telesu pa moramo privoščiti počitek, ki vključuje približno 15-urni post, da boste podprli svojo prebavo in presnovo v telesu.

Kaj torej pomeni pravilo 30-30-3?

Vaš prvi obrok naj vključuje 30 gramov beljakovin

Svoj dan začnite z beljakovinsko bogatim zajtrkom. Beljakovine so pomembne, ker izboljšujejo zdravje črevesja, zmanjšujejo željo po nezdravih prigrizkih in uravnavajo krvni sladkor. Beljakovine so za ženske še posebej pomembne, saj pomagajo pri obvladovanju hormonskih sprememb.

Vaš prvi obrok naj vsebuje veliko beljakovin. Foto: Shutterstock

Na dan zaužijte vsaj 30 gramov vlaknin

Vlaknine so ključne za vzdrževanje zdrave črevesne mikrobiote. Njihova priporočena količina je 30 gramov dnevno. To bo pomagalo pri prebavi, uravnavanju krvnega sladkorja in zagotavljanju občutka sitosti.

Vlaknine so prav tako pomemben del vaše prehrane. Foto: Shutterstock

Tri probiotična živila dnevno

Probiotična živila, kot so jogurt, kefir in kislo zelje, vsebujejo žive koristne bakterije, ki podpirajo zdravje črevesja, izboljšujejo prebavo in krepijo imunski sistem. Probiotična živila so pogosto fermentirana hrana, kar pomeni, da so naravno obogatena z živimi mikroorganizmi. Ta živila ne samo da izboljšujejo črevesno floro, ampak tudi prispevajo k splošnemu zdravju in dobremu počutju.

Probiotična živila bi morali jesti vsak dan. Foto: Shutterstock

