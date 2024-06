Preprosti triki, ki se vam bodo pomagali znebiti podbradka

Vaja, ki ji pravimo poljubljanje stropa

Ta vaja vam ne bo vzela veliko časa in energije, izvajajte jo redno in opazili boste spremembe. Sedite vzravnano, nagnite glavo nazaj in pošiljajte poljube v strop. Sliši se čudno, vendar vsekakor pripomore k zadanemu cilju. S tem boste okrepili mišice pod brado, kar bo pomagalo zmanjšati maščobo. To vajo ponovite od 10- do 15-krat dnevno.

Poskrbite za redno izvajanje vaj in opazili boste razliko. Foto: Shutterstock

Masiranje olivnega olja v kožo

Olivno olje segrejte in ga nežno vmasirajte v kožo pod brado. Tehnike masiranja lahko najdete na družbenih omrežjih, kot sta TikTok ali Instagram. Masaža s pomočjo olivnega olja bo izboljšala prekrvavitev in pomagala učvrstiti kožo. Olje lahko pustite delovati tudi čez noč.

Segreto olivno olje vam bo pomagalo učvrstiti kožo. Foto: Shutterstock

Beljakovinska maska iz le ene sestavine

Vse, kar potrebujete, je beljak, ki ga stepete in nanesete pod brado. Pustite, da se posuši, nato ga sperite s toplo vodo. Beljak bo pomagal zategniti kožo in zmanjšati videz podbradka.

Beljaki niso odlični le v kulinariki, ampak tudi v kozmetiki. Foto: Shutterstock

Izgovarjanje črke x

Vaja, ki je na prvi pogled videti zelo smešna, ima številne pozitivne učinke. Glasno izgovarjajte črko x, in to večkrat na dan. Mogoče je še najboljši čas za izvajanje te vaje vožnja v avtu, ko ste sami, tako vas ne bo nihče slišal in vaša izgovarjava bo lahko kar se da glasna. S tem boste poskrbeli za krepitev mišic okoli brade.

Nesamozavest zaradi podbradka bo izginila, če boste izvajali vaje. Foto: Shutterstock

Obkladki z zelenim čajem

Namočite krpo v ohlajen zeleni čaj in jo položite na brado za vsaj petnajst minut. Antioksidanti v čaju vam bodo pomagali zmanjšati maščobo in izboljšati elastičnost kože.

Zeleni čaj ima številne pozitivne učinke. Foto: Shutterstock

