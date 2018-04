Namešali smo najbolj priljubljene gin tonice z Odprte kuhne #video #foto

Foto: Ana Kovač

"V zadnjih nekaj letih se je odnos Slovencev do gin tonica zelo spremenil, okus se je zelo razvil. 'Običajnega' gin tonica s cenenim ginom in presladkim tonikom ter rezino limone ljudje skorajda ne naročajo več," nam je pojasnila Tina Pirnat, mojstrica mešanja pijač oziroma "šefica za gin tonice", kot ji pravijo v ljubljanski vinoteki eVino. Prav ona namreč na stojnici eVino na Odprti kuhni obiskovalcem meša gin tonice, ki so vse prej kot običajni.

Foto: Ana Kovač

Pijača, pri kateri (skorajda) ni pravil

Pravil pri gin tonicu pravzaprav ni, že pri ginu pa so precej ohlapna. Za gin namreč velja le, da mora imeti vsaj 37,5 odstotka alkohola in da mora biti aromatiziran z brinovimi jagodami, kar pomeni, da je na trgu tudi vrsta cenenih industrijskih izdelkov, ki nosijo ime gin. Tudi zaradi teh cenenih ginov je imel gin tonic v preteklosti imidž cenene pijače, ki jo pijemo bolj za opijanje kot užitek. Odkar pa so na slovenski trg in v lokale prišli gini in tudi toniki višje kakovosti, se je spremenil tudi odnos do gin tonica.

Preberite še:

"Tako kot se je že prej zgodilo s pivi in vini, se zdaj dogaja tudi z gin tonici – ljudje jih ne pijejo, da bi pač čim več spili. Raje spijejo enega ali dva, pa tista kakovostna," je prepričana Tina.

Koliko ledu in kakšen kozarec?

"Pri gin tonicu je izjemno pomembno, da je v njem dovolj ledu. To marsikoga zmoti, ker misli, da bo zato dobil manj pijače, a seveda ni tako," je poudarila mojstrica mešanja pijač. "Gin tonic mora biti osvežilen in zato je zadostna količina ledu bistvenega pomena."

Foto: Ana Kovač

Ohlajen mora biti tudi kozarec, zato vanj najprej damo led in ga zavrtimo. Nato prek ledu nalijemo merico gina in dodamo izbrane aromatike ter dobro premešamo. Tonik je na vrsti zadnji.

Gin tonica naj ne bi pili s slamico, pa tudi v visokem in ozkem kozarcu ne. Zakaj? "Ker se moramo pijači približati tudi z nosom, da občutimo vse arome v njej," nam je pojasnila Tina. Najprimernejši kozarci za gin tonik so zato zaobljeni in široki, ki se proti vrhu ožijo – tudi tisti za rdeče vino bodo zelo primerni.

Kako najti kombinacijo, ki ti bo najbolj všeč?

Osnovno pravilo je, da gin tonicu dodamo aromatike, ki se uporabljajo pri destilaciji gina, torej tisto, po čemer gin, ki ga uporabimo, diši, in s tem okrepimo njegovo aromo. A kot rečeno se pravil ni treba držati in lahko poskusimo tudi s povsem drugimi dodatki. "Določena kombinacija bo komu zelo všeč, drugemu sploh ne, zato se je treba predvsem igrati in poskušati, kaj je po našem okusu."

Foto: Ana Kovač

Mi smo s Tino tako namešali štiri kombinacije s štirimi različnimi gini, štirimi vrstami tonika in štirimi kombinacijami dodatkov.

Jagode in črn poper

"Martin Miller's je angleški gin, ki ga delajo šele od leta 1999 in je v zadnjih 13 letih daleč največkrat nagrajeni gin. Ima nežno aromo brina, čutijo se muškatni orešček in citrusi, zaradi česar ga pogosto kombinirajo z limeto, jaz pa rada tvegam in sem mu zato dodala sveže jagode in zrna črnega popra. Zmešala sem ga s tonikom Fever Tree z mediteranskimi aromami."

Hibiskus in grozdje

"G'Vine Floraison je gin iz Šampanje, destiliran iz grozdja ugni blanc in med drugim aromatiziran s cvetjem vinske trte. Zelo nežen, 'damski', cvetličen in saden. Če bi ga pokušala na slepo, sploh ne bi rekla, da gre za gin. Je absolutni zmagovalec lanske Odprte kuhne, kjer smo ga kombinirali z lubenico in meto. Tokrat sem mu dodala suhe cvetove hibiskusa in belo grozdje ter ga zmešala s tonikom Fever Tree z aromo bezga."

Žajbelj in pomarančna lupina

"Nordes je gin iz španske pokrajine Galicija in je še ena od uspešnic lanske Odprte kuhne. V njem prevladuje aroma hibiskusa, je nekoliko bolj robusten, pravijo pa tudi, da naj bi se v njem čutil vpliv vetra, ki piha z Atlantika. Dodala sem mu list žajblja in suho pomarančno lupino ter ga zmešala s tonikom brez dodatnih arom."

Brinove jagode in rožmarin

"Slovenski gin Gin Brin, še vedno relativna novost na trgu, je bil na prvi letošnji Odprti kuhni absolutni zmagovalec, kar me res veseli – da imamo slovensko pijačo, ki so jo ljudje tako dobro sprejeli. Dodala sem mu brinove jagode, ki jih vedno dodam najmočnejšim ginom, ter rožmarin, ki da sredozemsko, poletno noto. Zmešala sem ga s tonikom Fever Tree z aromo angosture, karibske grenčice, ki poudari preostale okuse. Pa še rožnate barve je, kar je trenutno prava uspešnica."