Končno je prišla pomlad, z njo pa tudi Odprta kuhna #foto

Odprta kuhna je letos vstopila že v šesto sezono in se vrnila še bogatejša kot do zdaj. Kot pravita Alma in Lior Kochavy, ustanovitelja projekta, se jim je letos namreč pridružilo še 15 novih ponudnikov, kar pomeni, da se jih bo tja do pozne jeseni na Pogačarjevem trgu zvrstilo kar 80.

Odprta kuhna je v novo sezono vstopila še bogatejša kot doslej. Foto: Matija Lepoša

Na kulinarični tržnici, ki ob sončnih petkih ni le središče družabnega dogajanja, ampak tudi ena največjih turističnih atrakcij v Ljubljani, letos nameravajo še več poudarka dati predstavitvi domače kulinarike.

Odprta kuhna v prestolnici velja za eno od najbolj zanesljivih znanilk pomladi. Foto: Matija Lepoša

"Bogastvo slovenskih gastronomskih regij me vedno znova osupne in navduši, zato ga z ekipo želimo predstaviti najširši javnosti, domači in tuji," je dejal Lior Kochavy.

Odprta kuhna velja tudi za eno od največjih turističnih atrakcij slovenske prestolnice. Foto: Matija Lepoša

Tudi letos bodo skrbeli, da bo zavržene hrane čim manj

Odprta kuhna bo spomladi in jeseni na Pogačarjevem trgu vsak petek ob lepem vremenu od 10. do 21. ure, poleti pa bodo potegnili do 22. ure.

Tudi letos bo Odprta kuhna imela dobrodelno noto. Foto: Matija Lepoša

"Ob koncu vsakega dogodka bomo tudi letos zbrali preostalo hrano in jo s pomočjo Slovenske filantropije podarili ljudem v stiski," je dodala Alma Kochavy.