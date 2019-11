Premium tonik Dialogue predstavila Danijela Martinović in Tomaž Kavčič

Včeraj je na Dvorcu Zemono potekala premierna predstavitev premium tonika Dialogue za slovenski in hrvaški trg. Tonik je plod sodelovanja Danijele Martinović, Tomaža Kavčiča in Fructala ter predstavlja logično nadaljevanje zgodbe, ki je bila zastavljena pri lansiranju gina Monologue. V tonik in njegovo bistvo so ujeli ritem in zgodbe naše regije, ki se razprostira med Alpami in Mediteranom, ljudi in načina življenja v regiji.