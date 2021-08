Vabljeni na knežjo tržnico gina v Celje

Oglasno sporočilo

Knežja tržnica gina se bo v Celju zgodila tretjič in prvič po letu premora zaradi epidemije covid-19 na celjski tržnici, na kateri smo od letošnjega junija gostili že dva kulinarična dogodka Okusimo Celje. Tokratni se bo začel v petek ob 15. uri in končal ob 23. uri, v tem času pa ne bo manjkalo dobre volje, hrane in pijače ter družbe.

Svojo pestro in raznoliko ponudbo bodo namreč predstavili slovenski ponudniki gina: Petriot, Broken Bones, Triple GGG, Karakter, Brin gin, Berryshka in Vrabči. Za polne želodčke bodo poskrbeli kulinarični mojstri iz Galerije okusov, Gostilne Jež, Vafla, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, Ribarnice Celje in "Kje so tiste rožice" Kozjanske Pehte. Pivovarna Clef bo poskrbela za ljubitelje hmeljevih napitkov, vinarji Senekovič, Valdhuber, Greif in Radgonske gorice pa za navdušence nad vini.

Mestni vrvež ob koncu tedna in sproščeno vzdušje na tržnici bosta ustvarila DJ Mare in DJ El Timo, nastopila pa bo tudi kantavtorica Urška Videnšek.

Namen petkovih druženj je ponuditi Celjanom in obiskovalcem urbani utrip mesta, pestro ponudbo odličnih slovenskih vin in kraft piva, tokrat tudi gina. Druženje in pijačo vedno spremlja dobra hrana, zato bomo predstavili nov standard ulične prehrane. Za urbani utrip mesta bodo poskrbeli različni umetniki in kulturni delavci.

Pri izvedbi dogodka so združili moči Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Simbio d. o. o. KŠOC, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje ter Aljaž Cestnik s. p.

Na vseh dogodkih v Celju posebno pozornost posvečamo tudi skrbi za okolje in trajnosti, zato bomo veliko skrb namenili ločevanju odpadkov in čim večji uporabi steklenih kozarcev. Promovirali bomo uporabo pitnikov s čisto pitno vodo na Mestni tržnici. Obiskovalce zato pozivamo k sodelovanju pri varovanju okolja.

Kljub bolj sproščenim ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa organizatorji in ponudniki obiskovalce pozivamo k upoštevanju aktualnih odlokov in smernic Nacionalnega inštituta za zdravje in Vlade Republike Slovenije za preprečevanje širjenja koronavirusa. Priporočljiva je uporaba zaščitne maske in upoštevanje medsebojne razdalje.

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Naročnik oglasnega sporočila je Aljaž Cestnik s. p.