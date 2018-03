"Jaz nimam mačka po nobenem viskiju" #intervju

Foto: Bojan Puhek

Irski viski je bil nekoč najbolj priljubljena žgana pijača na svetu, v 19. stoletju pa sta povpraševanje po njem in s tem proizvodnja začela padati. Zdaj irski viski doživlja pravo renesanso, rast njegove proizvodnje je od leta 1990 največja med vsemi žganji, na Irskem pa kot gobe po dežju rastejo nove destilarne.

Zakaj se je svet spet zaljubil v irski viski, v čem je drugačen od škotskega in kako ga je treba piti, nam je razkril John Quinn, globalni ambasador irskega viskija Tullamore Dew, ki ga je podjetje G3 Spirits pred dnevom svetega Patrika povabilo na obisk v Ljubljano. Jasno je, da smo se zato pogovarjali tudi o tem najpomembnejšem prazniku vseh Ircev in njihovih sorodnih duš.

Proizvodnja irskega viskija v zadnjih letih raste najhitreje med vsemi žganimi pijačami. Zakaj?

Zaradi njegovega okusa, seveda (smeh, op. a.).

Treba je vedeti, da je proizvodnja irskega viskija padla zelo nizko in če je bilo pred petimi leti proizvedenih recimo šest milijonov zabojev (zaboj je 12 steklenic po 750 mililitrov, op. a.), zdaj pa smo pri devetih milijonih, gre seveda za hitro rast. Škotski viski, na primer, je na 90 milijonih zabojev, zato je njegova stopnja rasti razumljivo počasnejša. Vsekakor pa v svoji karieri še nisem videl takšne rasti, kot jo irski viski doživlja v zadnjih petih ali desetih letih.

Foto: Bojan Puhek

Razlog za ta razmah je seveda njegova vedno večja priljubljenost. V 90. letih in ob prelomu tisočletja, ko je svet, posebej srednja in vzhodna Evropa, doživel veliko sprememb, so ljudje začeli spoznavati nove stvari, želeli so si novih stvari. In nenadoma nihče ni hotel piti istih pijač, ki jih je pil njihov oče.

Irski viski je v tem delu sveta, torej v srednji in vzhodni Evropi, v zadnjih 15 letih postal zelo priljubljen. Mladi so si zaželeli poskusiti nekaj novega, iskali so alternativo, hoteli so biti drzni. Prav tako je priljubljenost irskega viskija zelo zrasla tudi v ZDA, najprej predvsem med barmani, ki so ga vse bolj priporočali gostom. Tudi tam je šlo za iskanje alternative tradicionalnemu scotchu (škotskem viskiju, op. a.) in bourbonu (ameriški viski, običajno destiliran iz koruze, op. a.).

Ta rast se verjetno pozna tudi pri prodaji Tullamore Dew.

Oh, pa še kako. Ko sem leta 1974 vstopil v ta posel, je Tullamore Dew prodal okoli 30 tisoč zabojev na leto. Zdaj smo na 1,2 milijona zabojih letno. Podobno je z drugimi najbolj znanimi znamkami irskega viskija, Tullamore Dew je namreč druga največja znamka, največja je Jameson, Bushmills pa je na tretjem mestu.

Foto: Bojan Puhek

Trenutno je čudovito biti v tem poslu, zagotovo nisem eden tistih, ki tarnajo, da so težki časi. Ljudje so se začeli za viski zanimati na povsem drugačen način kot nekoč. V 80. in 90. letih me nihče ni spraševal o moji službi, zdaj pa bi se vsi pogovarjali o viskiju, tudi moji dolgoletni znanci, ki jih viski nekoč ni niti malo zanimal.

Kaj je glavna razlika med irskimi in škotskimi viskiji?

Prva je seveda ta, da osnovna surovina, ječmen, prihaja iz različnih krajev, kar naredi razliko že takoj na začetku.

Druga pa je ta, da Irci proizvajamo tip viskija, ki ga na Škotskem ne delajo. Na Škotskem delajo žitne (grain) in sladne (malt) viskije, na Irskem pa ob teh dveh tipih delamo tudi tako imenovani pot still viski, ki ga na Škotskem ni. Pri tem uporabimo mešanico iz 50 odstotkov kaljenega (malted) in 50 odstotkov nekaljenega (unmalted) ječmena, kar da viskiju poseben, pikanten okus.

Ta tip viskija je nastal v 18. stoletju, po tem, ko je britanski dvor vpeljal davek na slad, na kaljeni ječmen, zato so se na Irskem odločili, da bodo za viski pač uporabili manj kaljenega ječmena in mu raje dodali nekaljenega, s tem pa plačali manj davka.

Davek na slad so sicer pozneje odpravili, ostal pa je ta značilen slog irskega viskija.

Foto: Bojan Puhek

Kaj pa trojna destilacija, ki naj bi bila tudi značilnost irskega viskija?

Trojna destilacija je tradicija irskega viskija, takšna je večina, ne pa vsi. Predvsem nekatere novejše znamke so destilirane le dvakrat. S tem je postopek proizvodnje cenejši, a to ne pomeni, da takšen viski ni dober.

Vsekakor pa trikrat destilirane viskije javnost dojema kot bolj kakovostne in tudi v tem se skriva eden od razlogov za rast irskega viskija. Ljudje se zdaj veliko bolj ukvarjajo s tem, kaj jedo in pijejo, zanima jih izvor hrane in pijače, ki ju zaužijejo. Tako so irski viskiji postali zanimivi zaradi svojega porekla in pa zato, ker jih je večina trikrat destiliranih.

Ali drži zgodba, da po trikrat destiliranem viskiju naslednji dan maček ni tako hud?

No, jaz nimam mačka po nobenem viskiju, saj ga ne popijem veliko. Pijem ga pogosto, a ga srkam, pokušam, ne nalivam se z njim.

A vaša trditev na neki način drži – s trojno destilacijo iz viskija odstranimo več nečistoč, ki nastanejo ob fermentaciji, med njimi je na primer metanol, in ki ob pretirani konzumaciji povzročajo glavobol. Vsekakor pa boste imeli mačka tudi po trojno destiliranem viskiju, če ga popijete preveč. Mačka povzročata dve stvari: velike količine kateregakoli alkohola in dehidracija, če torej ob alkoholu ne pijete vode. Moj nasvet je zato, da imate ob kozarcu viskija vedno tudi kozarec vode.

Foto: Bojan Puhek

Po čem pa se Tullamore Dew razlikuje od drugih irskih viskijev?

Kot sem omenil, imamo na Irskem tri tipe viskijev, žitne, sladne in pot still viskije, v Tullamore Dew pa zmešamo vse te tri tipe. Zato tudi uporabljamo izraz "moč trojke" – v en viski so zmešani trije tipi viskija, ki so vsi trojno destilirani in ki zorijo v sodih iz treh različnih vrst lesa. Gre za edini viski na svetu, ki je narejen na tak način. Je zato najboljši na svetu? Tega ne moremo reči in niti nočemo. Najboljši viski na svetu je tisti, ki ti je najbolj všeč. Vsekakor pa je naš edinstven.

Ste globalni ambasador viskija Tullamore Dew – kako je videti takšno delo?

Ko me vprašajo, kaj je moja služba, rečem: govorim in pijem.

Imam več vlog, promoviram, izobražujem tako pivce kot prodajalce in gostince, predvsem pa res veliko potujem. Danes sem v Sloveniji, prejšnji teden sem bil v Köbenhavnu, pred tem sem bil v Torontu, naslednji teden grem v Buenos Aires, zatem v Dallas …

Sliši se kot sijajna služba.

Ne povejte tega mojemu šefu, ampak da, odlična služba je. V užitek mi je ljudem razlagati o tem poslu, v katerem sem že tako dolgo in ga zato tudi natančno poznam. Predvsem je užitek, ker se srečujem z ljudmi, ki jih stvari, ki jih razlagam, res zanimajo.

Foto: Bojan Puhek

Kako dobro poznate slovenski trg? Smo Slovenci pivci viskija?

Seveda ne gre za velik trg, se pa na viski vsekakor vedno bolj spoznate, vidi se, da vas viskiji zanimajo. Navdušen sem bil tudi nad gostinci, s katerimi sem govoril, vsi so zelo vedoželjni, veliko sprašujejo, hočejo se učiti.

To je dober znak. V moji mladosti si v lokalu pač naročil pijačo, vrček piva ali kozarec viskija, zdaj pa lahko natakarja ali barmana vprašaš, kaj ti priporoča, kaj je novega ali drugačnega, in to je super. To opažam tako v Sloveniji kot drugod po Evropi in po svetu.

Kateri je najboljši način za pokušanje irskega viskija?

Katerikoli viski je najbolje pokušati z malce vode, ki jo dodamo vanj. Če je viski premočan, ne razločimo vseh okusov. Ko pa dodamo malo vode, se viski odpre in so okusi, ki ga sestavljajo, bolj razločni.

Ko v naši destilarni ob mešanju v končni izdelek pokušamo viskije, jih razredčimo celo za polovico, da dobimo točno tiste okuse, tisto končno kombinacijo, ki jo želimo.

To je najboljši način, da razumeš viski in vse okuse, ki jih najdeš v njem.

Foto: Bojan Puhek

Tako torej viski spoznamo. Kateri pa je najboljši način, da v njem uživamo?

Kakorkoli vam ustreza. Sam ga recimo ne bi nikoli pil s kokakolo, ampak … če tako prodamo več viskija, pa naj bo.

Jaz ga običajno pijem z dvema kockama ledu. Ne s kupom ledu, kot to radi počnejo Američani, ampak z dvema kockama. Tako je viski rahlo ohlajen, a ga led, ki se topi, ne razredči preveč.

Včasih ga pijem tudi z jabolčnim sokom, a mora biti sveže iztisnjen jabolčni sok. Tullamore Dew ima sadno noto in se zato lepo ujame z jabolčnim sokom – zmešam ju v visokem kozarcu, dodam led, rezine svežega jabolka in dobim odlično poletno pijačo. Pozimi pa je lahko viski odličen kot hot toddy, z vročo vodo, rjavim sladkorjem, rezino limone in klinčki. Nekateri ljudje viski zlivajo celo v kavo!

Da, pri nas temu rečemo irska kava.

Vem (smeh, op. a.). Saj irsko kavo poznamo tudi na Irskem, a je ljudje še zdaleč ne pijejo toliko kot drugod po svetu.

Foto: Bojan Puhek

Bliža se dan svetega Patrika. Kako ga boste praznovali?

V Chicagu bom, tam me čaka gostovanje na televizijskih in radijskih postajah, pa sestanki, nato pa bom – službeno – obiskal kakšnih 20 barov.

Se vam zdi, da v ZDA ta praznik slavijo skoraj bolj kot na Irskem?

Rekel bi, da smo približno na istem, res pa je, da v ZDA vse počnejo na veliko. V Chicagu, na primer, imajo ta dan kar dve paradi, na vsakem koncu mesta eno. Ljudje tudi kar tekmujejo v tem, kdo je začel prej popivati. Sicer pa se Američanom zdi sijajno ta praznik praznovati na Irskem, vsako leto jih pride ogromno, pa tudi na paradi v Dublinu sodelujejo ameriške godbe na pihala.

Na Irskem je dan svetega Patrika nacionalni praznik in je dela prost dan. V Dublinu gredo vsi v središče mesta gledat parado, nato gredo vsi domov na družinsko pojedino, po tem pa na praznovanje po barih. Običajno gremo v lokale z živo glasbo, kjer potem vsi pijemo in pojemo. Vsi Irci namreč radi pojemo in vsi to počnemo slabo.