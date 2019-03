Odšel je neopazno, s cmokom v grlu in solznimi očmi

Robert Kranjec ni edini slovenski smučarski skakalec, ki je v teh dneh v Planici potegnil črto pod kariero in pomahal v slovo. To je dan pred njim storil tudi Tomaž Naglič, a tega ni hotel obešati na veliki zvon. Želel se je posloviti skromno in tiho.

Pri 29 letih je spoznal, da mu smučarski skoki ne ponujajo več tistega, kar bi si želel. Izgubil je stik s svetovnim vrhom, zaman trkal na vrata prve ekipe, ki je dobivala priložnosti na največjih tekmah, in se odločil, da bo postavil smuči v kot.

Noče izstopati, niti se s tem ne obremenjuje

V svetovnem pokalu je tekmoval osem let. Foto: Sportida Medtem ko se je njegov starejši rojak Robert Kranjec poslovil veličastno in čustveno, je osem let mlajši Tomaž Naglič odšel skoraj neopazno. V petek je kot predtekmovalec še zadnjič poletel, nato pa je prvič, odkar so ga omrežili smučarski skoki, dal smuči na rame in odkorakal iz ciljne arene s povsem novim občutkom.

Zavedal se je, da je konec skakanja in da bo od zdaj v življenju počel nekaj drugega. "Ni mi bilo vseeno. Imel sem kar manjši cmok v grlu, dobil solzne oči, a enkrat je bilo treba potegniti črto. Nisem mogel ostati ravnodušen. Dneve pred tem sem razmišljal le o tem in imel malce povišan srčni utrip," je razkril Gorenjec, ki odločitve, da bo končal športno kariero, v kateri je vrsto let prestopal med ekipama A in B, ni hotel obešati na veliki zvon.

"Nisem tak človek, ki bi rad izstopal, niti se s tem ne obremenjujem. Želim ostati skromen. Če pogledamo Robija, je imel z razlogom drugačno slovo. Vendarle je svetovni prvak, legenda in tako naprej," je pojasnil, da ga ni zmotil medel medijski odziv ob njegovem petkovem slovesu.

Ima izobrazbo, a tudi izkušnje

Športno pot želi nadaljevati v smučarskih skokih, le v drugi vlogi. Foto: Grega Valančič/Sportida Odločitev o tem, da se bo poslovil, je sprejel že sredi sezone. "Naenkrat sem dobil občutek, da to ni več to. Nekaj v meni mi je govorilo, da bi bilo najboljše končati kariero in nadaljevati drugo," je ugotovil, da bi želel v življenju početi še kaj drugega. Pogojno rečeno, saj bi najraje videl, da bi ostal tesno povezan s skoki.

"Nimam še službe, a se v prihodnje vidim kot trenerja. Med kariero sem končal fakulteto za šport in pridobil osnovo za takšno delo. Imam izobrazbo, a tudi veliko izkušenj, ki jih lahko posredujem mlajšim," želi iti po naravni poti razvoja in najprej sodelovati z mlajšimi skakalci, nato pa postopno večati ambicije.

Zaradi študija izpadel iz reprezentance

Po najboljši sezoni v karieri, v kateri je osvojil 140 točk, je zaradi študija izgubil stik z A-reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar Reprezentančni dres je nosil osem sezon, v tej pa nastopil le štirikrat in vselej izpadel v kvalifikacijah. Ostal je brez točk. Največ jih je osvojil v sezoni 2013/14, ko mu je šlo najboljše (140). Takrat je na tekmi v Zakopanah na Poljskem osvojil osmo mesto, kar je njegov najboljši rezultat v karieri.

"Po svoji najboljši sezoni sem dal skoke zaradi študija za nekaj časa na stranski tir. Temu primerni so bili rezultati. Izpadel sem iz reprezentance. Lani sem se spet vrnil, a ponovno izgubil stik. Lahko bi si očital, da bi bila moja kariera boljša, če bi pustil študij pri miru po svoji najboljši sezoni in se bolj posvetil skokom, a oboje pač ne gre. Skoki zahtevajo od tebe 110 odstotkov, drugače ne gre," je pojasnil, da je vse prej kot preprosto nizati vrhunske rezultate v svetovnem pokalu, hkrati pa biti uspešen in vzoren študent.

S Kranjcem sta si delila podobne občutke

Lani je v Planici poletel 225,5 metra. Foto: Žiga Zupan/Sportida V Planici se je poslovil z razlogom. Tu je vedno rad letel. Lani je poletel kar 225,5 metra in zelo užival. Ta dosežek ceni še bolj kot zmago v kontinentalnem pokalu, ki jo je dosegel pred sedmimi leti na Finskem. Planica je ena izmed njegovih najljubših skakalnic.

Prepričan je, da se po Letalnici bratov Gorišek ne bo več spustil. Razmišlja podobno kot sobotni sveže pečeni upokojenec Kranjec. "Z Robijem sva se v petek peljala skupaj proti vrhu letalnice. Delila sva si občutke glede zadnjih skokov. Bili so podobni," sta drug pri drugem opažala vse prej kot ravnodušje pred sklepnim dejanjem kariere.

Orli še pridejo na vrsto

V petek je bil najbolj vesel tega, da so ga po zadnjem poletu v dolini pod Poncami pričakali sorodniki in prijatelji, med katerimi ni manjkalo skakalcev, pa tudi sponzorji.

Med smučarskimi skakalci ima ogromno prijateljev. Foto: Vid Ponikvar

"Odšli smo na pijačo, večerjo. Imeli smo zabavo. Največ mi pomeni, da so bili zraven tisti, ki so moji najboljši prijatelji," je bil vesel, da je bilo slovo družabno. Manjkali so le aktualni reprezentanti, ki so jih v soboto čakale obveznosti na tekmi. Najboljši orli. "Oni pridejo še na vrsto," je obljubil Naglič, ki želi postati trener smučarskih skokov. Veliko sreče!