Zdravniki in varnostniki v Planici kar niso mogli verjeti

Sobota je na koledarju planiških spektaklov označena kot najbolj nepredvidljiv dan, kar se tiče (preveč) vinjenih in s tem dodatno težavnih obiskovalcev. Tokrat je bil strah odveč, saj so varnostniki in zdravniki v dolini pod Poncami preživeli eno najbolj mirnih sobot, kar jih pomnijo, odkar na tekmah v Planici skrbijo za red in zdravje.

Je alkohol sploh še težava Planice? Pogled v statistiko intervencij varnostnikov, policistov in zdravnikov daje vedeti, da je na tem področju, kar se tiče znamenitega večdnevnega rajanja obiskovalcev v dolini pod Poncami, vedno bolje. V preteklosti je pogosto prestopal mejo dobrega okusa, zlasti zaradi izpadov v stanju vinjenosti, v zadnjih letih pa je opazen velik napredek.

Vedno manj izgredov v Planici

V Planici teče alkohol na vsakem koraku, varnostniki in zdravniki pa so presrečni, da iz leta v leto to poteka v bolj zdravi meri kot je to pokalo v preteklosti. Foto: Maša Kraljič/Sportida ''Skrb za varnost v Planici predstavlja velik logistični zalogaj. Začne se že ob petih zjutraj in traja cel dan. Kakšnih posebnih intervencij na račun učinka alkohola pri obiskovalcih v soboto ni bilo,'' nam je pojasnil član organizacijskega komiteja Planica Marjan Jakše, zadolžen za vprašanje varnosti obiskovalcev.

Ni skrival zadovoljstva, da krivulja, kar se tiče ekscesov, pogojenih s prevelikim uživanjem alkohola, iz leta v leto pada. To je velik uspeh, saj smo sredi obdobja, ko je Planica v srcih športne javnosti trdno označena kot kraljica veselega razpoloženja, pri katerem izstopajo zlasti tisti, ki si radi dajo duška s tem, da pregloboko pogledajo v kozarec.

Če obiskovalec ni agresiven, se ga pusti pri miru

V soboto v Planici ni manjkalo zadovoljnih obrazov med občinstvom. Foto: Maša Kraljič/Sportida Vodja varnostne in rediteljske službe nam je na vprašanje, do kje seže meja glede vinjenih obiskovalcev, da se jih pusti pri miru in ne dreza v njih, odgovoril: ''Varnostniki in reditelji, seveda pa tudi policija, ki je na prvem mestu, ne stopnjujejo dogodkov. Če je vse v redu in se ta oseba obnaša normalno in ni agresivna, potem se jo pusti pri miru in gre lahko domov dobre volje. Tudi če težko hodi ali pa se maje. Važno je, da ne ovira nobenega. Če pa nastopi agresivnost, potem nastopijo tudi pooblastila varnostnikov, rediteljev in na koncu policije,'' je pojasnil in sporočil veselo letošnjo novico.

V Planici sodeluje že vrsto let, a tako mirne sobote, kot jo je izkusil letos, ne pomni. Ne le, da ga je v dobro voljo spravilo imenitno sončno vreme. Manjkali so tudi prepiri, fizična obračunavanja med obiskovalci, posameznimi skupinami, ki so v prejšnjem obdobju rada povzročala nelagodje ostalega dela občinstva, nenazadnje pa tudi predstavnikov javnega reda in miru, ki so morali posredovati.

Iz Poljske je ponovno pripotovalo ogromno ljubiteljev smučarskih poletov. V dodatno dobro voljo jih je spravila zmaga na ekipni tekmi. Foto: Maša Kraljič/Sportida

''Tega je iskreno povedano bistveno manj. Veseli smo, da je tako in da Slovenci na tem dogodku dokazujemo celemu svetu, kako športni narod smo. Alkohol je prisoten po celem svetu, v Sloveniji pa se iz leta v leto kaže, da je v Planici v vedno manjši meri,'' je zadovoljen Jakše.

Varnostniki so rigorozni, a tudi prijazni

Dr. Tomislav Mirkovič (levo) in Marjan Jakše (desno) zgledno sodelujeta na planiški prireditvi. Foto: Rok Plestenjak Opozarja na težavo, da je osebi, ki pripotuje v Planico iz daljne Slovenije, težko preprečiti ogled smučarskih poletov. ''Če ne kaže znakov agresivnosti, jo spustimo naprej. Smo rigorozni, a tudi prijazni. Obiskovalci se vsako leto bolj zavedajo in vedo, da je to športna prireditev, ne pa dan, namenjen alkoholu. Trend gre na boljše, zlasti če primerjamo z letoma 2010 in 2012, ko je bilo tovrstnih intervencij mnogo,'' se spominja let, ko mu ni šlo tako na smeh kot letos.

V soboto je bilo zelo malo intervencij. Če se zgodijo, so pri tem predstavniki reda in varnosti usklajeni z zdravniki. ''Zelo dobro sodelujemo. Eni smo pomoč drugim in obratno,'' je v pogovor vskočil vodja zdravstvene službe na planiški prireditvi dr. Tomislav Mirkovič. ''Zelo sem zadovoljen, da imamo tako ekipo, ki si zaupa drug drugemu,'' je dodal Jakše, nato pa prepustil mikrofon zdravniku. Podobno kot vodja varnosti tudi on ni skrival zadovoljstva.

Še nikoli tako malo intervencij

Na nedeljski tekmi bo znova veliko mlajših družinskih članov. Foto: Maša Kraljič/Sportida Skoraj nepredstavljivo se mu je zdelo, da so imeli v vseh dneh planiškega dogodka le 25 intervencij. Od tega jih je bilo z alkoholom povezanih le pet.

''Odkar zagotavlja celotno varnost za obiskovalce in tekmovalce Klinični center, tako malo intervencij še ni bilo. Sploh ne moremo verjeti, da jih je bilo tako malo. Bilo je nekaj poškodb, a sploh ne zaradi alkohola. Na strmih pobočjih je zaradi ledu prihajajo do zdrsov. Tako si je en obiskovalec zlomil gleženj in bil odpeljan v jeseniško bolnišnico, drugi pa si je poškodoval glavo,'' je dejal Mirkovič.

Kar se tiče pretiranega uživanja alkohola, so v šotoru obležali trije, kar je v primerjavi z leti, prevladuje rekord 78 intervencij na dan, zelo malo. V zadnjih letih so povečali kapacitete v šotorih. Zdaj lahko naenkrat poskrbijo za 20 udeležencev, a te kapacitete niso izkoristili. Še zdaleč ne, kar si štejejo v veliko zadovoljstvo.

Letos v Planici sodeluje 9 zdravnikov Kliničnega centra Ljubljana. Trije so anesteziologi, dva sta kirurga, od štiri do pet pa je internistov. Sodelujejo pa tudi z ekipami Rdečega križa, ki so pomešane med gledalci in lahko prve nudijo pomoč, hkrati pa sprožijo verigo obveščanja. Glede tega v soboto niso imeli veliko dela. En obiskovalec je obležal na začetku, drugi pa na koncu na poti do Rateč.

V dolini pod Poncami nekateri gledalci spremljajo tekmo tudi z nekoliko višjih pobočij. Foto: Maša Kraljič/Sportida

Ker bo nedeljska tekma tudi v znamenju številnih družin in obiska mlajših, prireditelji za zadnji dan planiškega festivala ne pričakujejo večjega števila intervencij. Če bo obveljalo pri tem, bo Planica še izboljšala svoj obraz, z njim vred pa se bo povzdignil tudi njen ugled v javnosti. Nenazadnje pa bodo imeli manj dela tudi varnostniki, reditelji, policisti in zdravniki.