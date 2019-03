Kakšen zaključek Planice: Kobajaši postavil nov rekord, Domen izvrsten drugi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domen Prevc je na zadnji tekmi v tej sezoni svetovnega pokala v smučarskih skokih osvojil odlično drugo mesto (444,0 točke)! Zmagal je v tej sezoni skoraj da nepremagljivi Japonec Rjoju Kobajaši (464,9), ki je v prvi seriji z 252 metri za pol metra izboljšal rekord planiške letalnice, ki je bil do danes v lasti Poljaka Kamila Stocha. Tretje mesto je pripadlo Nemcu Markusu Einsenbichlerju (442,5), Timi Zajc je tekmo končal na petem mestu.

Na zadnji tekmi te sezone se je v Planici pomerilo najboljših 30 skakalcev svetovnega pokala. Zmage se je razveselil izjemni Japonec Rjoju Kobajaši, ki je v prvi seriji pristal pri 252 metrih in izenačil drugi najdaljši polet v zgodovini smučarskih poletov, z drugim skokom pa je le potrdilo izvrstno pripravljenost. Domen Prevc je bil drugi že po prvi seriji, na tretje mesto pa se je iz četrtega po prvi seriji prebil Nemec Markus Einsebichler.

Timi Zajc je v finalu pridobil eno mesto in končal na petem mestu. Anže Semenič je osvojil deveto mesto in se od sezone poslovil z najboljšim izidom v tej sezoni svetovnega pokala, v prvi seriji je s poletom dolgim 241 metrov tudi popravil osebni rekord. Peter Prevc je bil 19., Anže Lanišek pa 27.

Rjoju Kobajaši je pristal pri 252 metrih. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Današnjo tekmo v Planici je spremljalo 14.300 obiskovalcev, v vseh dneh planiškega praznika pa se je pod letalnico bratov Gorišek zbralo 62 tisoč ljudi.

Mlajši od bratov Prevc, ki je imel po ekipni tekmi težave z dehidracijo in se zaradi tega ni udeležil podelitve, je danes dokazal, da je včerajšnje dogajanje že preteklost. "Domen je popolnoma v redu. Nasmejan in pripravljen na zadnje skoke," so pred tekmo sporočili iz slovenskega tabora.

Slovenski skakalci Poskusna serija 1. serija 2. serija Anže Lanišek 192,5 m 195,5 m 201,5 m Peter Prevc 220 m 221,5 m 204,5 m Anže Semenič 215,5 m 241 m 224 m Domen Prevc 230,5 m 239,5 m 222,5 m Timi Zajc 212 m 231,5 m 229,5 m

Posamična tekma, nedelja, foto: Vid Ponikvar, Peter Podobnik/Sportida:

Planica, posamična tekma, 2. serija:

Rezultati 1. serije:

