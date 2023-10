Letošnji 1. marec kapetanu slovenske reprezentance v smučarskih skokih Petru Prevcu ni ostal v lepem spominu. Na treningu na Bloudkovi velikanki v sklopu nordijskega svetovnega prvenstva je grdo padel, pristal v bolnišnici in nadaljevanje sezone spremljal kot gledalec.

Dobrih sedem mesecev pozneje pravi, da vrnitev na skakalnice ni bila tako zahtevna, kot je pričakoval, da bo. Prvi skok po padcu je opravil v Žireh na manjši napravi.

"Ob vrnitvi na skakalnico je bilo pred prvim skokom tako kot vsako leto pred prvim skokom na letalnici, šel sem malo bolj s previdnostjo. Opravil sem ga na 60-metrski skakalnici. Podobno je bilo še, ko sem se prvič vrnil v Planico, ko se je vse skupaj malo odvilo pred očmi. A ni bilo tako težko, mislil sem, da bo huje. Bilo je malo bolj 'zanimivo', ampak hitro vidiš, da ni nič takega," se je Prevc v pogovoru z novinarji spominjal spomladanske vrnitve na skakalnice. Marca je na Bloudkovi velikanki grdo padel in predčasno končal sezono. Ob vrnitvi na skakalnico se je počutil, kot se pred vsakim poletom na letalnici. Foto: Sportida

"Na skakalnici se stvari malo tepejo, treba je uskladiti telo, misli in opremo"

Konec septembra ga je čakala še ena vrnitev, in sicer v tekmovalni ritem na mednarodnih preizkušnjah. Prvi posamični tekmi je opravil na grand prixu v Rašnovu, kjer je bil s 35. in 36. mestom prekratek za finale, sledil je Hinzenbach, kjer je s 30. mestom vknjižil točko, do ene točke je prišel še na zaključku poletne velike nagrade konec preteklega tedna v Klingenthalu.

"Fizično sem zelo dobro pripravljen, malo pa se mi stvari tepejo pri tehniki na skakalnici, ko je treba uskladiti telo, misli in opremo." Foto: Grega Valančič/Sportida "Miroval sem do svetovnega prvenstva v Planici, ko sem pri zdravnikih dobil zeleno luč, končal preglede in lahko odšel na dopust. Priprave sem nato normalno začel z drugimi skakalci. Fizično sem zelo dobro pripravljen, malo pa se mi stvari tepejo pri tehniki na skakalnici, ko je treba uskladiti telo, misli in opremo," je še pred odhodom v Klingenthal dejal o svoji pripravljenosti in na vprašanje, kako je vse skupaj videti na treningih, odgovoril: "Kot je po navadi, dve rampi sem za Laniškom, kar je okoli pet metrov, če bi šla z istega zaletnega mesta. Če je Lanišek odličen, potem sem jaz soliden. Prostor za izboljšave je vedno, a treba je sestaviti opremo, ki ji zaupaš, in se nanjo navaditi."

"Toliko stvari je bilo treba spremeniti, da sploh ne veš več, kaj ti povzroča težave"

Nova sezona prinaša kar nekaj sprememb, tudi pri opremi. Na kaj se je najtežje navadil? "Toliko stvari je bilo za spremeniti, da sploh ne veš več, kaj ti povzroča težave. Ne veš, ali je to zaradi smuči ali zaradi dresa, ampak se hitro prilagajam," o spremembah razmišlja 31-letnik, ki bo vstopil v 15. sezono svetovnega pokala.

Vrhunec te bo januarsko svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu, kjer je Prevc leta 2016 z rekordom letalnice (244) postal svetovni prvak.

"S Kulmom sva se lani malo skregala (38. in 29. mesto, op. a.). A tam želim znova pokazati svoj najboljši obraz. Nekako upam, da bo skozi celotno zimo malo bolj steklo, saj je potem vse skupaj precej lažje. Sploh tekmovati, saj je povsem drugače, če se vrneš domov z dobrimi občutki kot pa z milijon vprašanji."

Prevc je v seštevku zadnjega svetovnega pokala, ki ga je moral zaradi padca končati predčasno, zasedel 25. mesto.

Svetovni pokal se bo začel 24. novembra na Finskem, končal pa pet mesecev pozneje v Planici. Foto: Reuters

Začetek nove tekmovalne zime konec novembra na Finskem

Skakalci bodo novo sezono svetovnega pokala odprli 24. novembra v Ruki, končali pa 24. marca prihodnje leto s tradicionalnim zaključkom v Planici.