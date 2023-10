Švicarski smučarski skakalec Dominik Peter bo izpustil prihajajočo sezono svetovnega pokala. Razlog za daljši premor so "zdravstveni in psihični", vezani predvsem na prehranske težave.

Švicarska smučarska zveza je danes sporočila, da bo smučarski skakalec Dominik Peter izpustil celotno prihajajočo sezono. Vzrok ni poškodba, pač pa se želi osredotočiti na svoje fizično in mentalno zdravje.

Po pisanju švicarskih medijev ima športnik prehranske težave. Reševanja se želi lotiti sistematično in brez ubiranja bližnjic. "Pomembno mi je, da si v tem procesu vzamem dovolj časa, da lahko spet gojim zdrav odnos do hrane," so pri švicarskem SRF povzeli besede skakalca. Kot so še dodali, ima 22-letnik vso podporo specialistov.

Pri tamkajšnji zvezi so zagnali projekt FUEL 2.0, s katerim se želijo osredotočiti na zdrav odnos do hrane. "Glavni cilj so zdravi športniki, ki lahko izkoristijo svoj potencial," je o projektu, ki naj bi ga uvedli tudi v biatlonu in teku na smučeh, dejal direktor nordijcev Guri Knotten.

Foto: Guliverimage

Motnje hranjenja v smučarskih skokih niso nov problem, v panogi so prisotni že dolga leta. Mnogi športniki v želji po daljših poletih hodijo po tanki liniji.

Peter je v lanski sezoni dvakrat prišel do točk, v Rasnovu je bil dvakrat sedmi, njegova najboljša posamična uvrstitev je šesto mesto. Največkrat se je med deseterico uvrščal na letalnicah, v Planici je bil sedmi.

Pavlovčič: Največji razlog za konec je telesna teža

Eden tistih, ki je javno priznal, da je telesna teža eden ključnih razlogov, da končuje kariero, je bil Bor Pavlovčič, ki je marca v Planici uradno zaključil skakalno športno pot.

Bor Pavlovčič je marca dejal, da je eden glavnih razlogov za konec kariere telesna teža. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Največji razlog je telesna teža. Skoki so specifičen šport. Skakalci moramo imeti ekstremno nizko težo. Sem med višjimi skakalci in morda vse skupaj malce težje nadziram ... Mučil sem se, iskal rešitve. Nisem jih našel, zato sem se odločil, da se umaknem in grem novim zmagam naproti. Sicer si ne zapiram vrat. Dopustil si bom možnost, da morda razmislim o vrnitvi, če bom s težo prišel do mere, kot bi bila potrebna. A ne na račun zdravja. Če bodo šli kilogrami in želje v drugo smer, je to konec. Tista teža (v sezoni, ko je bil najvišje, op. a.) je bila na račun stradanja. To ni življenje. Tako niti ne želim skakati."