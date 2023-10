Zadnja posamična zmaga Avstrijcu, Bolgaru skupni seštevek, Slovenci v ozadju

Zmagovalec zadnje posamične tekme poletnega grand prixa je Avstrijec Manuel Fettner, drugo mesto je pripadlo Poljaku Dawidu Kubackemu, tretje pa še enemu Avstrijcu Danielu Tschofenigu. Skupno zmago v seštevku poletne velike nagrade si je zagotovil Bolgar Vladimir Zografski. Do točk v Klingenthalu štirje Slovenci, najvišje, na 23. mestu, je bil Timi Zajc, Anže Lanišek je bil 26., Mark Hafnar 28. in Peter Prevc 30. Žiga Jelar je bil na 39. mestu prekratek za finale.

Avstrijski veteran Manuel Fettner je zmagovalec finalne posamične tekme poletne velike nagrade 2023 v nemškem Klingenthalu. Skočil je 134,5 in 138,5 metrov ter v finalu z drugega mesta napredoval na vrh. Zbral je 282,4 točke. Drugi je bil vodilni po prvi seriji Poljak Dawid Kubacki s 138,5 in 136,5 metri ter 278,7 točkami. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je stopil še en Avstrijec, Daniel Tschofening s 136,5 in 131,5 metri ter 269,4 točkami. Skupni zmagovalec poletne velike nagrade, Bolgar Vladimir Zografski je zasedel 11. mesto.

Najboljši Slovenec je bil na tekmi z najboljšo konkurenco v tem poletju Timi Zajc, ki je skočil 128,5 in 127,5 metrov, kar je bilo dovolj z 230,8 točkami za 23. mesto. Anže Lanišek (124 in 119 metrov) je v finalu s 17. mesta zdrsnil na 26., nove točke je osvojil mladi Mark Hafnar (124,5 in 123 metrov) na 28. mestu, 30. mesto pa je še enkrat zasedel Peter Prevc (132 in 113 metrov), ki mu je po polovici kazalo precej bolje, saj je bil 14. Brez finalne serije je na 39. mestu ostal Žiga Jelar.

Timi Zajc je bil na 23. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: www.alesfevzer.com

Hrgota: Grobe napake in nekaj smole

"Danes se nam žal res ni izšlo po načrtih. Grobe napake in nekaj smole. Timi in Anže bosta jutri v ekipi in imata možnost popraviti te napake. Timi ima sicer težave s hrbtom, a naredil bo najboljše kar lahko. Skupaj z Anžetom bosta pomagala, da skupaj s puncami pridejo čim višje," je po sobotnem delu dejal glavni trener Robert Hrgota.

V nedeljo bo v Klingenthalu na sporedu še tekma mešanih parov, naslednjič pa bodo skakalci na delu v sredo, ko se bodo merili za naslove državnega prvaka v Kranju z začetkom poskusne oziroma kvalifikacijske serije ob 16. uri.

Skakalci bodo zimsko sezono svetovnega pokala odprli konec novembra v Ruki.